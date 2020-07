Samsung: Aktie nicht zu bremsen!

Meistgehandelter Wert in Stuttgart ist zum Wochenauftakt mit einem Plus von 8,5% die Samsung-Aktie. Letzte Woche hatte der südkoreanische Tech-Konzern seine vorläufigen Zahlen fürs zweite Quartal vorgelegt. Dank einer wachsenden Chip-Nachfrage ist das Ergebnis um 23% gestiegen, der Umsatz sank um 7,3%. Damit hätte Samsung das höchste Betriebsergebnis seit 2018 eingefahren. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.