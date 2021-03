Salzgitter profitiert vom Zykliker Aufschwung

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Salzgitter Long: 61-Prozent-Chance

von Harald Zwick - 17.03.2021, 08:30 Uhr

Die Aktie von Salzgitter wurde nach Veröffentlichung der Zahlen zum Jahr 2020 innerhalb von 2 Handelstagen in der Spitze um 15 Prozent nach unten durchgereicht. Ein positives Signal ist das gestrige Reversal vom Tagestief gegen Ende des Handelstages. Die Kuh ist aus dem Stall und die Marktteilnehmer werden die Aktie im Rahmen der zukünftigen Einschätzungen der zyklischen Werte handeln.

Der Stahl und Technologiekonzern Salzgitter öffnete am vergangenen Montag seine Bücher für das Gesamtjahr 2020. Für das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr kam der Konzern mit einem blauen Auge davon und meldete ein EBT von minus 196,4 Millionen Euro. Die Hauptursache für die roten Zahlen war die stark sinkende Nachfrage der Automobilindustrie. Die Segmente Handel und Technologie waren die einzigen Sektoren mit einem Gewinn von 25 Millionen bzw. einer Million Euro. Als Folge setzte der Konzern die Dividende für das Jahr 2020 aus, um die Verluste zu egalisieren. Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Vorstandschef ein positives Ergebnis sowie die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung im darauf folgenden Jahr in Aussicht.

Zum Chart

Unmittelbar auf die Veröffentlichung der Zahlen setzte der Kus zum Sturzflug an und ging in der Spitze am 15. und 16. März rund 15 Prozent zurück. Am gestrigen Handelstag war das Minus intraday schon bei 9 Prozent, bevor sich der Kurs von den Tages-Tiefstständen wieder signifikant erholte und mit einem Minus von "nur" 3,49 schloss. Das Reversal erfolgte innerhalb der Überschneidung der unteren Begrenzung des Trendkanals und der wichtigen Unterstützung bei 23,17 Euro. Der Trend ist nach wie vor nach oben gerichtet, wobei der SDAX-Wert Salzgitter von der Rotation hin zu den zyklischen Werten weiter profitieren sollte, nachdem der Kampf gegen die Pandemie voranschreitet. Das partielle Hoch vor dem coronabedingten Sell Off markiert auch die Unterstützung im Bereich 20,52 Euro, was dem Supportbereich Stärke verleiht. Der Widerstand bei 27,87 Euro wurde innerhalb der letzten 14 Handelstage zwei Mal getestet und stellt das nächste Ziel der Kursentwicklung dar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 27,07 // 29,77 Euro Unterstützungen: 23,17 // 20,52 Euro

Fazit

Mit einem Turbo Open End Long auf Salzgitter (WKN MA382L) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Stahlriesen erwarten, überproportional durch einen Hebel von 3,16 profitieren. Das Ziel sei bei 29,00 Euro angenommen (1,24 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 30,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 20,49 Euro platziert werden. Im Turbo Open End Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,39 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA382L

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,75- 0,77 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 16,65 Euro

Basiswert: Salzgitter AG KO-Schwelle: 16,65 Euro

akt. Kurs Basiswert: 24,05 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,74 Euro Hebel: 3,16

Kurschance: + 61 Prozent Quelle: Morgan Stanley

