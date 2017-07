Salzgitter-Calls mit 62%-Chance bei Wiederaufnahme der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Kursrally bei der Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005), die in den vergangenen 3 Monaten um beachtliche 20 Prozent zulegen konnte, noch weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Salzgitter startete nach einem Tief bei 16,80 EUR im Februar 2016 zu einer starken Aufwärtsbewegung und kletterte zunächst bis Februar 2017 auf ein Hoch bei 38,45 EUR. Danach kam es zwar zu einer größeren Korrekturbewegung, aber nach einem Tief bei 29,74 EUR drehte der Stahlwert im April wieder nach oben. Seit einigen Tagen notiert der MDAX-Wert wieder an seinem Jahreshoch aus dem Februar. Ein erster Abpraller wurde vor allem gestern wieder gekauft.

Ausblick: Sollte der Salzgitter-Aktie ein signifikanter Ausbruch über 38,45 EUR gelingen, ergäbe sich die Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte den Wert bis an seinen langfristigen Abwärtstrend bei aktuell ca. 46,80 EUR führen. Dieser Trend hat seinen Ausgangspunkt am Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 158,90 EUR. Sollte Salzgitter allerdings unter die Unterstützung bei 36,41 EUR zurückfallen, würden Abgaben in Richtung 33,82 EUR, also an den Aufwärtstrend seit Februar 2016 drohen.“

Wenn die Salzgitter-Aktie den Ausbruch über die Marke von 38,45 Euro schafft, um danach innerhalb des kommenden Monats zumindest auf 40 Euro anzusteigen, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 13.9.17, BV 1, ISIN: DE000HU6S8T4, wurde beim Salzgitter-Aktienpreis von 38,15 Euro mit 2,87 – 2,88 Euro gehandelt. Erreicht die Salzgitter-Aktie im kommenden Monat die Marke von 40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,05 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,5211 Euro

Das BNP-Open End Turbo-Call auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,5211 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR7J173, wurde beim Aktienkurs von 38,15 Euro mit 0,19 – 0,21 Euro taxiert.

Kann der Salzgitter-Aktienkurs in den nächsten Wochen auf 40 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Salzgitter-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,34 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter-Aktie oder von Hebelprodukten auf Salzgitter-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek