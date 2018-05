Salzgitter-Aktie: Leerverkäufer Citadel Europe zieht sich weiter zurück - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP senkt Shortposition in Aktien der Salzgitter AG wieder:

Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).

Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 18.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,83% auf 0,79% der Aktien der Salzgitter AG verringert.

Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Salzgitter AG:

0,79% Citadel Europe LLP (18.05.2018)

0,57% TT International (14.01.2015)

0,50% Capital Fund Management SA (04.01.2018)

Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,86% der Salzgitter-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.

Börsenplätze Salzgitter-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

48,06 EUR +2,23% (22.05.2018, 15:06)

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

48,10 EUR +2,34% (22.05.2018, 14:46)

ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005

WKN Salzgitter-Aktie:

620200

Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG

Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF

Kurzprofil Salzgitter AG:

Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.

Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.

Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (22.05.2018/ac/a/d)