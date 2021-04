Salz & Pfeffer zum Mittag mit 2x Bitcoin: 1x Einladung für Dienstag und 1x Aufzeichnung von Mittwoch

Roman Reher alias den Blocktrainer

Morgen / Dienstag um 12 Uhr haben Wais und ich Roman Reher alias den Blocktrainer zu Gast. Sein YouTube Kanal gehört mit über 50.000 Follower zu den erfolgreichsten Bitcoin-Kanälen Deutschlands. Roman kümmert sich stark um das grundsätzliche Verständnis des Bitcoins, der Bedeutung für die Gesellschaft, der Zukunftsfähigkeit und der Gefahren. Ich garantiere Ihnen, dass er dafür sorgen wird, dass Ihnen das eine oder andere Lichtlein aufgeht :-)

Warum wird der Bitcoin sicherer, je mehr Nutzer teilnehmen? Wieso ist der Bitcoin klimafreundlich und nicht -schädlich? Und was bedeutet es, wenn Unternehmen wie Microstrategy und Paypal den Bitcoin in die Bilanz aufnehmen? Welche Entwicklungen gibt es in der Großfinanz, um den Bitcoin zu adaptieren?



Der Blocktrainer ist die zweite wichtige Quelle, die mich in den vergangenen Wochen auf meiner Reise zum Bitcoin vorwärts gebracht hat. Die Möglichkeit, einem der führenden Bitcoin-Experten Fragen zu stellen, sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

• Dienstag, den 27. April 2021• 12:00 bis 13:00 Uhr• Zoom-Meeting beitreten: https://zoom.us/j/91602425756









Tobias Berens, Bitcoin-Trader

Letzten Mittwoch haben wir uns mit Tobias Berens angeschaut, welche Einflussfaktoren den Bitcoin bewegen: Halving, Coinbase-Börsengang, technische Chartanalyse, aber auch Zugangsprobleme und Sicherheitsprobleme. Er hat mir in den vergangenen Wochen bei der Bitcoin-Reise beratend zur Seite gestanden. Ohne ihn wäre es mir nicht gelungen, so viele unnütze Informationen links liegen zu lassen und mich auf das Wesentliche für uns Anleger zu konzentrieren.

https://youtu.be/hNkdUmmiHkk







