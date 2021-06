Saisonalitäten im Trading profitabel nutzen!

Saisonalitäten im Trading



Sich wiederholende saisonale Muster helfen uns Tradern zu erkennen, wann sich eine Positionseröffnung lohnen könnte. Der Vorteil von saisonalen Strategien besteht darin, dass sich der Ein- und Ausstiegszeitpunkt bereits im Vorfeld eingrenzen lässt.

Wer kennt nicht den Spruch „Sell in May and go Away, but don`t forget to come back in September“. Sehen wir uns hierzu den Verlauf des DAX der letzten 33 Jahre einmal an.

Quelle: Seasonax, DAX – Auswertungszeitraum 33 Jahre

Wie aus dem saisonalen Chartverlauf erkennbar ist, beginnt die Schwächephase erst im Sommer. Die Anzugsphase startet dann wieder im Oktober.

Quelle: Seasonax, DAX – Auswertungszeitraum 33 Jahre

Am durchschnittlichen monatlichen Return ist die Index-Schwäche im August und September ebenfalls gut erkennbar. Es zeigt sich, dass in diesen beiden Monaten im DAX Rendite verloren geht. Eine mögliche Strategie wäre es, die Monate August und September auszulassen und einen anderen Index zu wählen oder nach DAX-Aktien Ausschau zu halten, welche sich anders als der Index selbst verhalten.

Auch Einzelaktien weisen saisonale Verläufe auf

Wenn ein Index fällt, bedeutet dies nicht, dass alle Aktien fallen müssen. Was die wenigsten Trader wissen, ist, dass auch die Einzelwerte einen saisonalen Verlauf aufweisen, welcher sich als Gewinnvorteil nutzen lässt.

Quelle: Seasonax, Deutsche Post – Auswertungszeitraum 10 Jahre

Am Beispiel der Deutschen Post zeigt sich, dass in dieser Aktie ein Einstieg im Sommer und ein Ausstieg zum Jahresende, eine lohnende Strategie sein könnte.

Warum es sich lohnt, saisonale Muster zu identifizieren

Saisonale Muster lassen sich strategisch nutzen. Durch die Berücksichtigung der Saisonalität können wir das Timing für Ein- und Ausstiege optimieren. Die Statistik liefert uns dazu sogar ein konkretes Datum.

Quelle: Seasonax, Deutsche Post – Auswertungszeitraum 10 Jahre

Im Beispiel der Deutschen Post sehen wir, dass Trades der letzten 10 Jahre, im Zeitraum 13. Juni bis 30. November, eine Trefferquote von 80% hatten. Der durchschnittliche Gewinn lag in diesem Zeitraum bei 13,90%. Der durchschnittliche Gewinn sowie der maximale Draw Down innerhalb einer Musterphase des analysierten Zeitraums kann zur Stopp- sowie Take Profit-Kursbestimmung genutzt werden.

Chart Deutsche Post, +21,30% vom 13.06.19 – 30.11.19

Wie hätte ein saisonaler Trade in der Aktie der Deutschen Post nun im Vor-Corona-Jahr 2019 funktioniert?

Wäre man am 13.06. eingestiegen und hätte den Trade nach einem Zeit-Stopp am 30.11. beendet, hätte man mit dieser Strategie fast das Tief und das Hoch der Bewegung erwischt. Die Performance in diesem Zeitraum lag bei +21.30%.

Eine weitere Möglichkeit Saisonalitäten zu nutzen ist es, wenn man schlechte Phasen einfach komplett auslässt. In den positiven Börsenphasen reduziert sich dadurch auch das Risiko, da die Draw Downs meist um einiges geringer ausfallen als in den schlechten Phasen. Dadurch bekommt man auch mehr Ruhe in das Trading.

Ist die Saisonalität nun der Heilige Grahl?

Hier ist die Antwort ganz klar – natürlich nicht. Auch die Saisonalität ist nur ein weiterer Baustein, um unsere Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die historische Trefferquote liegt selten bei 100%. Auch wenn dies der Fall wäre, gibt es keine Garantie, dass dies auch in Zukunft so sein muss.

Man sollte immer mit zusätzlichen Filtern arbeiten. An markanten saisonalen Tiefpunkten kann man sich aber auf den Einstieg in eine Aktie vorbereiten, während sich im Gegensatz dazu an markanten Hochpunkten, Gewinnmitnahmen planen lassen würden. Die Saisonalität bietet uns Tradern eine weitere Möglichkeit, unsere Erträge zu steigern.

Quelle: https://www.investing.com/analysis/scientific-longterm-study-confirms-seasonality-is-the-best-investment-strategy-200441165

Die Abbildung zeigt eine Grafik, welche auf einer Studie basiert, die über 200 Jahre und 68 Märkte umfasst und unterstreicht, dass eine saisonalitätsbasierte Anlagestrategie funktioniert und sogar alle anderen Strategien schlägt.

Wenn wir eine Aktie identifizieren, bei der sowohl die Story, der Trend, das Chartmuster und auch die Saisonalität in dieselbe Richtung zeigen, lässt sich unser Gewinnvorteil weiter steigern. Wir kombinieren damit einige der besten Anlagestrategien, um hochwertige Trading-Chancen zu identifizieren.

Fazit

Meine Meinung zur Deutschen Post ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DPW



