Saisonaler Trade mit Platin

von Ingmar Königshofen - 17.12.2019, 06:35 Uhr

Ende des Jahres ergibt sich beim Platinpreis im Hinblick auf den saisonalen Verlauf eine ertragreiche Gelegenheit. So zeigt sich im Abschnitt kurz vor Weihnachten bis letztendlich in den April in der Regel ein positiver Abschnitt. Möchte man bei diesem ohnehin bereits sehr interessanten Trade die Gewinnwahrscheinlichkeit noch weiter erhöhen, bietet sich ein gestaffelter Ausstieg an!

Bei der Auswertung des Jahresverlaufs des Platinpreises zeigt sich über viele Jahre, dass das Edelmetall im Zeitraum zwischen Weihnachten und zunächst Mitte Januar einen sehr starken Abschnitt durchläuft. Oftmals reicht diese Phase aber deutlich über den Januar hinaus, wenngleich dann aber die Gewinnwahrscheinlichkeit etwas abnimmt. Aus technischer Sicht zeichnet sich aktuell ebenfalls eine Trendwende nach oben ab, so dass der Platinpreis in den kommenden Wochen durchaus eine dynamische Aufwärtsbewegung durchlaufen könnte.

Saisonaler Einstieg bei Platin

Nach umfangreichen Berechnungen zeigt sich ein idealer Einstieg am 21. Dezember, der in diesem Jahr aufgrund des Feiertags auf den 23. Dezember verschoben werden muss. Spätestens dann sollte ein Einstieg in den Open End Turbo Long (WKN VF3KFA) erfolgen. Sollte der Platinpreis bis dahin allerdings noch einen kleinen Rücksetzer erfahren, würde sich vorzeitig der Aufbau der genannten Long-Position auf tieferem Niveau anbieten.

Gestaffelter Ausstieg aus dem saisonalen Platin-Trade

Wenngleich der stärkste Abschnitt den Zeitraum von kurz vor Weihnachten bis etwa Mitte Januar betrifft, kommt es in trendstarken Phasen durchaus vor, dass der Kurs bis in den April weiter nach oben läuft. Aus diesem Grund nehmen wir die Hälfte des entstandenen Gewinns Mitte Januar mit. Weitere 25 Prozent der Gesamtposition verkaufen wir dann Mitte März. Von den verbleibenden 25 Prozent der Gesamtposition trennen wir uns dann Anfang April. Damit verläuft der Ausstieg in drei verschiedenen Stufen bzw. zu drei verschiedenen Zeitpunkten.

Platin (in US-Dollar/oz); Monatliche Darstellung Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.000 // 1.015 // 1.200 // 1.300 Unterstützungen: 880 // 795 // 760 // 740

Fazit

Für spekulative Anleger, welche den saisonalen Trade auf Platin abbilden möchten, bietet sich ein Einstieg über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF3KFA auf aktuellem Niveau an. Weniger risikobereite Akteure warten hingegen, ob sich im Laufe der Woche noch tiefere Notierungen ergeben, steigen dann aber spätestens am kommenden Montag auf dem dann aktuellen Niveau ein. Sollte der Platinpreis in den kommenden Wochen bis in die Region um rund 1.200 US-Dollar laufen, ergibt sich eine Renditechance von 100 Prozent, was auf den Turbo umgerechnet einem Niveau von rund 4,75 Euro entspricht. Um einen möglichen Verlust einzugrenzen, erscheint aktuell ein Stoppkurs bei etwa 785 US-Dollar sinnvoll, was einen Kurs des Turbos von 1,04 Euro entspricht.

Da es sich um einen saisonalen Trade mit gestaffeltem Ausstieg handelt, wird die vor Weihnachten aufgebaute Long-Position zu 50 Prozent Mitte Januar, zu weiteren 25 Prozent Mitte März und zu den verbleibenden 25 Prozent Anfang April verkauft.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF3KFA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,37 - 2,38 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 669,14 US-Dollar

Basiswert: Platinpreis KO-Schwelle: 669,14 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 929,00 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,75 Euro Hebel: 3,49

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbos findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

