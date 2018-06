Safran-Aktie: Starkes erstes Quartal 2018 - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:



Wolfgang Donie, Analyst von der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 91 auf 98 Euro.



Die Q1-Zahlen seien stark ausgefallen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Aufgrund der leicht optimistischeren Guidance und der Konsolidierung von Zodiac Aerospace habe er seine Planung überarbeitet. Aus dieser veränderten Basis leite Donie aktuell ein faires Kursziel von 98 Euroab. Dieses verbindet Wolfgang Donie, Analyst von der Nord LB, weiterhin mit einer unveränderten Halteempfehlung für die Safran-Aktie, da das aktuelle Bewertungsniveau die guten Entwicklungsaussichten bereits einpreist. (Analyse vom 31.05.2018)



Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "SAFRAN S.A.": Keine vorhanden.Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:104,00 EUR +1,99% (01.06.2018, 11:25)Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:103,70 EUR +1,52% (01.06.2018, 11:16)ISIN Safran-Aktie:FR0000073272WKN Safran-Aktie:924781Ticker-Symbol Safran-Aktie:SEJ1Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (31.05.2018/ac/a/a)