S&P stuft das argentinische Rating in Landeswährung von CCC- auf CC herab

Die Ratingagentur hat die Beurteilung Argentiniens in lokaler Währung von CCC- auf CC herabgestuft. S&P sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit des Zahlungsausfalles. Der Grund für die Herabstufung ist die Verlängerung von auf US-Dollar laufenden Anleihen und der Umtausch von Peso-Anleihen. Damit ist Argentinien nur noch zwei Stufen vom endgültigen Zahlungsausfall entfernt. Die Kreditbeurteilung von Argentinien in ausländischer Währung durch S&P bleibt bei CCC-.Die Inflationsrate in Argentinien liegt gegenwärtig weit über 50 Prozent. Der argentinische Ministerpräsident versucht unter anderem mit der Einfrierung der Strom-, Gas- und Wasserpreise für ein halbes Jahr entgegenzuwirken. Die Zahlungsverpflichtungen will er mit den Gläubigern neu verhandeln.