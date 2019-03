Fokus auf Fed-Zinsentscheid

...So lässt dich die charttechnische Situation vor dem heutigenFederal Reserve kurz umreißen. Umwerden die Ergebnisse bekannt gegeben.Der wichtigste US-Aktienindexbefindet sich seit Ende letzten Jahres in einer fulminanten Aufwärtsbewegung. Diese mündete in eine klassische V-Formation und dem Überhandeln der wichtigen´er Marke.Dieserwurde nun dreimal in Folge erfolgreich getestet. Charttechnisch ein beruhigendes Gesamtbild. Markttechnisch signalisierte derzu Beginn der Woche ein Kaufsignal. Dieses wurde ebenso bislang bestätigt.Diebefindet sich dagegen im überkauften Terrain. Gepaart mit dem gestrigenheißt das nun vorerst „“.Die heutige Fed-Sitzung könnte aber nochmals Dynamik entfachen.Viele Marktteilnehmer erwarten einefür 2019 in den USA. Die letztenin Höhe von 1,5 Prozent sowie das rückläufige(2,5 Prozent) lassen diesen Schluss zu.Die nächstenverlaufen bei 2.817 sowie 2.800. Das Mittlere Bollinger-Band stützt bei 2.793 Zählern. Richtig kritisch wird es aber erst bei 2.754. Hier tendiert die. Diese präsentiert sich auffällig flach.Der kurzfristige Fokus liegt auf der heutigen Fed-Sitzung. Eine etwaige Einigung imwird bis Ende April erwartet. Dasim S&P 500 hat sich. Heute nach 19:30 Uhr wissen wir mehr.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html