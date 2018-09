Dynamik hält weiter an

hält weiter an Neues Allzeit-hoch & 3.000 im Fokus

dertendiert weiterhin über (!) seinem knapp zweijährigen Aufwärtsmodus. Das Chartbild zeigt das ganz deutlich. Trotz der aktuellen Debatten bezüglich möglicher weitererund ein Vorgehen der Chinesen dagegen.Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Weißen Haus sollte man sich aber auch in bei den US-Aktienmärkten auf eine möglicherweise weiter ansteigende(Schwankungsbreite) einstellen. Die Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika bleibt sehrgeprägt.Diedes wichtigsten US-Aktienindex liest sich aktuell daher wie folgt: Der vor einiger Zeit immens wichtige Test derwar für die mittelfristige Sicht ausschlaggebend.in Folge zeugen vonund anhaltend positivemEin charttechnisches Abtauchen würde zunächst lediglich die Rückkehr in denbedeuten, aber: diewäre dann nicht mehr weit entfernt. Aktuell tendiert diese beiZählern.Dieverheißen aktuell aber keinen Einbruch.sowiezeigen sich (noch) neutral.)-muss aber jederzeit mitgerechnet werden. Bis auf weiteres lautet jedoch die Marschroute: „“.belassen bzw. nachziehen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/