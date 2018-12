S&P 500 – sehr kritisch

Der S&P 500 ist mittlerweile zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochenim Bereich von 2640 gelandet. In der Vorwoche hatte er noch eineeindrucksvolle Rally hingelegt, die ihn bis auf 2760 getragen hatte.War der Anlass hierfür eine Äußerung von Fed-Chef Powell, dass sich dieLeitzinsen ihrem neutralen Niveau annähern, so wurde am Montag dieserWoche auch noch die vage Aussicht auf eine Entspannung imHandelskonflikt USA-China gefeiert. Das brachte den S&P 500 mit einemGap-up noch bis fast 2800. Am Tag darauf sorgte die Verhaftung einerchinesischen Managerin jedoch für Verdruss und so radierte der S&P 500in den folgenden Tagen alle Gewinne der Vorwoche aus (siehe Chart!).Der S&P 500 hatte am 7. November und am vergangenen Montag diemittelfristig bedeutsame EMA50 überwunden, aber beide Male war das nichtvon Dauer. Aktuell kommt erschwerend hinzu, dass die EMA50 und dieEMA200 gleichauf liegen. Sollte die EMA50 die EMA200 nach untenschneiden, wird das von einer Reihe von Akteuren als „Death Cross“angesehen – als Vorbote des Endes der Aktienwelt eben (oder so ähnlich).Auch unabhängig davon ist es jetzt kritisch. Der Volumenmäßig wichtigestatische Pegel bei 2678 wurde unter hohem Volumen am Freitag gebrochen.Als dies am 23. November zuletzt geschah, war das Volumen gering, worausgeschlossen werden könnte, dass die großen Akteure damals eineStabilisierung für wahrscheinlich erachteten. Dies dürfte aber einFehlschluss sein – zur Erklärung siehe unten!Hinzu kommt, dass der Index weit mehr als 62% des Aufwärtsimpulses ausAnfang April korrigiert hat, der bei 2574 startete. Die Obergrenzen vonzwei aus 2009 herrührenden Aufwärtskanälen (im Chart magenta und braun)haben sich zuletzt als relevant erwiesen. Der S&P 500 touchierte amFreitag intraday die braune Linie des flacheren Aufwärtskanals undschloss leicht darüber (siehe Chart!).Bei 2600 liegt noch eine aus Volumensicht relevante Unterstützung.Sollte die nicht halten, kommt auf jeden Fall 2574 ins Spiel. 2574 istauch der statische Support-Pegel, an dem der Einbruch vom Anfang Februarletztendlich halt fand. Sollte diese Marke nicht halten, wäre aus meinerSicht die Hoffnung auf eine nachhaltigere Erholung dahin und man müsstedie fortgeschrittene Topp-Bildung bei US-Aktien als abgeschlossenbetrachten.Dann wären die hier diskutierten Möglichkeiten einer W- oderRechteck-Formation Makulatur. Dann sollte zunächst ein Kursziel von rund2300 eingeplant werden. Die Dow-Phase „spekulativer Exzess“ war AnfangNovember 2016 mit der Wahl von Trump zum US-Präsidenten bei rund 2125gestartet worden. In diesem Rahmen wurde das Niveau bei 2300 im Januar2017 überwunden.Das große Bild im S&P 500 zeigt der folgende Chart (siehe Chart!). Mansieht recht deutlich, dass die Toppbildung in der zweiten HälfteNovember 2017 begann und sich im großen Bild als Seitwärtsbewegung imWochenchart zwischen der Unterstützung bei rund 2590 und dem Widerstandbei rund 2800 darstellt. Der S&P 500 oszilliert um die EMA50, seitAnfang Oktober auch um die EMA200 (aktuell bei rund 2750). Diehistorische Volatilität über 21 Handelstage ist erhöht. Sie liegt beifast 1,5% (NDX: 2%), ihr jüngstes Tief stammt von Mitte September mitrund 0,4% (NDX: 0,7%). Anfang April, als die Korrektur des Einbruchs vonFebruar abgeschlossen war, lag die historische Volatilität schon einmalbei knapp 1,5% (NDX: 1,9%).Bis September stieg das Handelsvolumen eher beim Angriff aufWiderstände, aktuell scheint es eher beim Testen von Unterstützungenzuzunehmen – mit der Ausnahme vom 23. November, als der Support bei 2638unter geringem Volumen angegangen wurde. Hier verzerrt aber der Umstand,dass dieser Tag der „Black Friday“ war, am Tag vorher war derThanksgiving-Feiertag.Aus Sicht der Volumenentwicklung (siehe Chart!) bleibt für die Bullennoch eine Chance: Würde das Volumen allmählich austrocknen, würde einAusbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben wahrscheinlich, was zurWiederaufnahme der Aufwärtsbewegung führte. Aber wie wahrscheinlich istdas? Die Chance würde ich auf zehn, vielleicht 15 Prozent taxieren.Ein Blick auf den “S&P Consumer Discretionary Select” (siehe Chart!),der ein ähnliches Bild zeigt wie der S&P 500:Neben der vagen Aussicht, dass sich der S&P 500 allmählich beruhigt unddann schließlich mit einem Anstieg über 2800 die Toppbildung nach obenauflöst, bleibt die andere Möglichkeit, dass der dargestellte Supportder Unterseite der Rechteckformation (vorerst) hält und sich somit dieSeitwärtswärtsbewegung (=Topp-Bildung) zeitlich ausdehnt. Diese Chanceund die alternative Möglichkeit, dass der Index die Seitwärtsbewegungjetzt, in diesen Tagen, nach unten auflöst, würde ich momentan etwasgleich gewichten.Und so scheint sich in den Aktienkursen widerzuspiegeln, was am Horizontwahrscheinlich aufzuziehen beginnt – eine Rezession der US-Wirtschaft(siehe hier!).Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/12/08/sp-500-sehr-kritisch/