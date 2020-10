S&P 500 nimmt erste Unterstützung ins Visier

Technische Analyse zu S&P500



Der S&P 500 geriet zur Wochenmitte deutlich unter Druck und begann den Handel bereits mit einem Gap-Down. Der vorangegangene Abwärtsdruck, welcher sich bereits durch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie visualisieren lässt, erhöhte sich somit massiv. Der US-Leitindex erscheint in diesem Zusammenhang auch noch nicht am Ziel der gestarteten Schwächephase. Technisch betrachtet erlaubt sich weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung bei 3.125 Punkten. Dort könnten erste Short-Eindeckungen erfolgen und eine kurzfristige Gegenreaktion eröffnen. Mit Blick auf den November erscheint daher, vom Niveau bei 3.125 Punkten ausgehend, ein anschließender Reaktionsimpuls auf der Oberseite in Richtung von 3.350 und darüber bis circa 3.500 Punkten möglich.





Unterhalb von 3.125 Punkten sollte sich der eingeschlagene Abwärtstrend hingegen direkt weiter fortsetzen können. Indexverluste bis zur zweiten Unterstützung bei 2.960 Punkten erscheinen in diesem Zusammenhang keinesfalls abwegig. Da hierbei ein maßgebliches/unteres Begrenzungsniveau erreicht wäre, gilt die ganze Aufmerksamkeit diesem Kursbereich. Ein Abtauchen darunter hätte eine mittelfristige Korrekturausdehnung zur Folge.



