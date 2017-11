S&P 500 bis Bitcoin – Vorboten eines Crashs rund um den Globus?

Die Times of India präsentiert am 8.11 – ein Jahr nach dem Teilverbot von Geldscheinen – eine schöne Grafik, wonach großen Börsengängen in Indien in den letzten 15 Jahren stets eine Marktkorrektur folgte. In der Finanzmarktrunde sind wir darauf eingegangen – die Aufzeichnung folgt hier . Put-Optionsscheine zur Absicherung auf große Indizes stellen wir Ihnen hiermit mit den WKNsauf S&P 500,auf den Dow,auf den DAX undauf den Nikkei vor. Wohlgemerkt – das Top einer Blase oder Überbewertung zu treffen ist nahezu unmöglich, doch aktuell nur long only investiert zu sein ohne Sicherung ist fahrlässig. Aus unserer Sicht zumindest.

Wie die großen Indizes aussehen das liefert Ihnen hier Franz-Georg aus unserem Team. Übrigens – er war am Dienstag in Sachen Chartwebinar wieder präsent. Die Aufzeichnung finden Sie hier. Updates zum Bitcoin finden Sie täglich auf unserem Blog…