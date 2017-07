S&P 500 am Poller?

Fed-Chefin Yellen hat am zurückliegenden Mittwoch den bullischenAktionären neues Leben eingehaucht. Sie sagte bei ihrer halbjährlichenAnhörung vor dem US-Kongress: „Weil das neutrale Zinsniveau gegenwärtigverglichen mit historischen Standards niedrig ist, müssten dieUS-Leitzinsen bis zu einer neutralen Ausrichtung nicht sehr viel weitersteigen.“ Das wurde als Bestätigung dafür genommen, dass die Politik desbilligen Geldes noch längere Zeit weitergeht.Im folgenden Chart (siehe Chart!) kann das Geschehen im S&P 500 derzurückliegenden Wochen technisch eingeordnet werden. Der Index hat dabeiden hier angesprochenen Pegel bei rund 2411 per Tagesschlusskursrespektiert. Auch die für die mittelfristige Entwicklung bedeutsameEMA50 blieb im wesentlichen intakt. Der Index hat am zurückliegendenFreitag ein neues Allzeithoch produziert – zusammen mit dem Dow. Auchder Russell 2000 erreichte ein neues historisches Hoch, er repräsentiertdie niedrig kapitalisierten Werte, die in den zurückliegenden Monatenhinter den großen Indices hergelaufen sind. Bemerkenswert auch: Der S&P500 hat auf die Rede von Yellen mit einem Gap-up reagiert. Dieentstandene Kurslücke kann als Bestätigung für einen Ausbruch gewertetwerden – oder auch als Erschöpfungs-Signal. Gaps treten seit Monatengehäuft auf, die Aussagekraft einer einzelnen Lücke scheint mir daherderzeit gering. In ihrer Häufung weisen sie aber darauf hin, dass die„Technik“ hinter dem Chart zunehmend fragiler wird.Gleichzeitig hat der VIX, der Angstmesser an Wall Street, amzurückliegenden Freitag auf dem tiefsten Niveau seit 1993 geschlossen,dem Jahr seiner Kreation. Auf Tagesbasis ist er erneut deutlichüberverkauft wie schon Mitte April und in der zweiten Hälfte Mai. BeideMale kam es zu einem kurzfristigen Rückschlag beim S&P 500.Nichtsdestotrotz steht der S&P 500 heute mehr als 5% über seinem April-Tief.Nach Dow-Theorie zerfällt ein primärer Bull-Trend in drei Phasen. DieEinordnung des aktuellen Bull-Runs sieht meiner Meinung nach so aus: ImMärz 2009 begann bei einem Stand von 680 im S&P 500 die Bodenbildung,die bis Herbst 2011 und einem Stand von rund 1220 dauerte. Immer mehrAkteure reagierten in der folgenden Partizipationsphase auf bekanntwerdende Verbesserungen der Gewinnsituation der Unternehmen. Der Indexstieg in dieser Zeit bis auf rund 2120. Im Herbst 2016 begann die drittePhase. In diesem “spekulativen Exzess” werden Kurse v.a. von Hoffnungenund Erwartungen getrieben (Hoffnung auf die Wohltaten von Trump). Immermehr uninfomierte Anleger steigen ein und übernehmen Material, das das„Smart Money” der ersten Stunde nach und nach abstößt. Dementsprechendist die Distributionsneigung seit einigen Monaten auch ausgeprägter.Spannende Frage: Wie lange wird diese finale Phase anhalten? Dazu weiterunten mehr.Ein anderer Blickwinkel auf die Entwicklung des S&P 500 legt dieSelbstähnlichkeit der Kursbewegungen mit linearen Mustern inunterschiedlichen Zeitebenen zugrunde. Stabile Phasen zeichnen sichdadurch aus, dass das Linearitätsmaß von oben kommend unter 50% fällt,ein Tief ausbildet und dann bis zu einem Maximum ansteigt. Demzufolgestartete im Spätjahr 2003 eine solche stabile Phase und endete im Juli2007. Im aktuellen Bull-Run begann die stabile Phase im April 2010 undendete Ende 2014. In auf die stabile Episode folgenden chaotischenPhasen nimmt das Linearitätsmaß vom erreichten Maximum ab, sinkt auf einTief und steigt von dort wieder an, erreicht das zuvor gebildete Maximumjedoch nicht mehr. Generell zeichnen sich chaotische Phasen durchverstärkte Oszillationen beim Linearitätsmaß aus. Die chaotische Phasedes vorherigen Zyklus dauerte von August 2007 bis März 2010. Der roteKurvenzug im folgenden Chart oben zeigt den Zusammenhang (siehe Chart!).Im Chart werden zwei weitere Analyseergebnisse visualiert. Die gelbeLinie unterhalb des Verlaufs des Linearitätsmaßes wertet in einembestimmten Zeitfenster statistisch die Abweichung des aktuellen Kursesvon einem Mittelwert aus. Bei Überschreitung von zweiStandardabweichungen schlägt die gelbe Kurve nach unten aus. Diehellgrüne Kurve darunter visualisiert Richtung und Zuordnung von dreiexponentiellen Mittelwerten (EMA14, EMA50, EMA200). Ein Ausschlag nachunten zeigt eine übergeordnete Abwärtsorientierung des Kurses an.Aktuell warnt die statistische Verteilung vor einer starkenKurs-Übertreibung, die Auswertung der Mittelwerte zeigt jedoch einintakt bullisches Bild, so das das Signal der Statistik aktuell nichtbestätigt ist.Das Ergebnis einer „Gesamtschau“ auf den S&P 500 würde ich wie folgtzusammenfassen: Der Index befindet sich in einer starken (spekulativen)Übertreibung, die gemessen am einfachen Mittelwert über sechs Jahre (72Monate) großer ist als im Oktober 2007, vor der Finanzkrise, jedoch nochgeringer ausfällt als beim Platzen der docom-Blase im Jahre 2000. Legtman die lineare Regression seit 1993 zugrunde, so ist die Übertreibungallerdings bereits größer als seinerzeit.Die Investment-Legend Bob Farrell hat einmal gesagt: Übertreibungen indie eine Richtung führen zu Übertreibungen in die andere. Derlangfristige Marktverlauf ist wie ein Gummiband – wird es stark in eineRichtung ausgelenkt, schwingt es nach dem Loslassen in die andere.Demnach ist ein besonders großes Korrekturpotenzial zu erwarten, wenn,ja wenn, das Gummiband erst einmal losgelassen worden ist.Wann kann das sein? Für die Bullen ist die Oberseite einer aus 2009ableitbaren Aufwärtskanals klar anziehend (siehe Chart!). Sie wurdezuletzt in der ersten Hälfte 2015 mehrfach erreicht, aber nichtüberwunden. Damals formierte sich der Pegel von rund 2120 alsWiderstand, der erst mit der Schützenhilfe der Trump-Hoffnungennachhaltig überwunden wurde (und die spekulative Übertreibungsphaseeinleitete). Die genannte, mit etwa 17 Punkten pro Monat ansteigendeLinie liegt aktuell bei rund 2550. Ich vermute, dass dieser Bereich aufSicht einiger Monate auch tatsächlich noch erreicht werden kann.Wichtige Punkte im Börsengeschehen werden immer auch flankiert vonwichtigen Ereignissen. Beim Übergang von der Bodenbildung zurPartizipation war das die Überwindung der Angst vor einer Staatspleiteder USA, den Übergang zur spekulativen Übertreibung gestaltete die WahlTrumps mit seinen drei großen Versprechungen Deregulierung,Steuersenkungen und Kredit-finanzierten Investitionen in die Infrastruktur.Keines dieser Vorhaben hat bisher Gestalt angenommen. Das Zurückdrehenvon Obamacare ist im ersten Anlauf gescheitert, aktuell wird imHintergrund um eine Neuauflage gerungen. Über sie soll in Kürzeabgestimmt werden – noch vor der Sommerpause der US-Kongresses. DenAkteuren an den Finanzmärkten geht es dabei v.a. um den Test, inwieweitsich Trump durchsetzen kann. Das soll Aufschluss geben über das Wann undWie auch der anderen Vorhaben.Hoffnung auf diese Vorhaben hat die Bullen bisher getragen. Sie dürftesie auch noch weiter tragen, so lange erwartet werden kann, dass eineUmsetzung vor dem St.-Nimmerkeins-Tag stattfindet.Zusätzlich müssen sich allerdings auch die Makrodaten zur Entwicklungder Wirtschaft so gestalten, dass nicht ernsthaft mit einem Abrutschenin eine Rezession gerechnet werden muss. Während der PPI im Juni leichtangestiegen ist, blieb der CPI unverändert und dümpelt seit Jahresbeginnmit 1,7% Jahresrate dahin. Der Einzelhandelsumsatz ist im Juniunerwartet gesunken und kommt auf +3,1% gegenüber dem Vorjahr. SeineTrendauswertung zeigt Tempoverlust. Auch andere Datenreihen, wie etwadie privaten Hausbaubeginne und die Verkäufe leichter Kfz verlangsamensich. Der Produktionsindex hingegen hat im Juni mit 2,4% deutlichzugelegt und dabei auch eine aus Juli 2010 kommende abwärts gerichteteTrendlinie über die jährlichen Veränderungen nach oben durchstossen. DasVerbrauchersentiment sinkt im Juli (vorl) weiter ab, es hatte zuletzt zuJahresbeginn ein Hoch ausgebildet. Seine Trendauswertung meldetTempoverlust. Die Ölpreise konnten zuletzt weiter zulegen. Öl Brentsteht bei 49 Dollar, klar über dem zuletzt erreichten Tief von knapp 45Dollar.Rezessionsanzeichen sind nach wie vor Mangelware. Nach überschäumenderWirtschaftskraft sieht es allerdings auch nicht aus. DieInflationsentwicklung dürfte weiterhin im Fokus stehen.Man kann das mit der Hoffnung auf die Trump-Vorhaben auch so sehen: Esist gut, dass davon bisher kaum etwas in die Wege geleitet wurde. Eineverhaltene Wirtschaftsentwicklung dürfte bis zu einem gewissen Grad diemit diesen Vorhaben verbundene Phantasie noch weiter anstacheln unddemzufolge die Kurse stützen. Was allerdings geschieht, wenn dieschließlich umgesetzt wurden, steht auf einem anderen Blatt…Für die anlaufende Quartalssaison wird ein Gewinnwachstum vom 8,1%verglichen mit dem Vorjahr erwartet nach Gewinnen im ersten Quartal, diesich so gut entwickelt hatten wie seit 2011 nicht. Angesichts des hohenBewertungsniveaus muss sich erst noch zeigen, ob die Berichtssaisongenügend bullische Impulse liefern kann.Und so bleibt die Erwartung, das die kommenden Monate (wie auch saisonalüblich) einen erratischen Verlauf bei den Aktienkursen bringen dürften.Ganz kurzfristig geht es darum, das erreichte Allzeithoch im S&P 500 zuverteidigen und auch nicht wieder unter die (grüne) Aufwärtslinie ausFebruar 2016 zu fallen. Die Aufgabe ist „anspruchsvoll“, dasAbwärtsrisiko ist zunächst hoch, unter etwa 2411 könnte es erst einmal„eng“ werden.Der Russell 2000 hatte in den zurückliegenden Tagen relative Stärkegezeigt. Das könnte ein frühes Indiz auf nun wieder zunehmendeMarktbreite sein. Die Gegenüberstellung von ETFs auf US SmallCaps undLargeCaps deutet zumindest mit nachlassender Dynamik der Markt-Verengungeine Chance auf eine Verbesserung der Marktbreite an. Aber belastbar istdas ebenfalls noch nicht (siehe Chart!).Der S&P 500 hat im Verbund mit anderen US-Indices ein neues Allzeithocherreicht. Gleichzeitig steht der VIX auf Allzeittief, was eine sehrgeringe Besorgnis der Akteure anzeigt. Ob es gelingt, das erreichteNiveau zu verteidigen, ist zweifelhaft. Erratische Monate stehen an. DieQuartalssaison beginnt mit hohen Erwartungen, die Vorhaben von Trumphaben bisher kaum Gestalt angenommen. Die Hoffnungen darauf halten dieKurs-Phantasie eher noch wach. Andererseits lauern eine Mengepotenzieller Querschläger. Einer ist die anstehende zweiteAbstimmungsrunde im US-Kongress über die Abschaffung von Obamacare.Nachtrag:(17.7.17) Zum Thema „hohe Bewertung des S&P 500“ zeigt der folgendeChart (siehe Chart!) das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Umsatz hat gegenüberUnternehmensgewinnen den Vorteil, dass der Spielraum für irgendwelcheBuchhaltungstricks gering ist. Das Verhältnis ist mit 2,12 deutlichhöher als vor der Finanzkrise, es nähert sich aktuell dem Hoch aus 2000.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/07/16/sp-500-am-poller/