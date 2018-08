S&P 500: Zähe Aufwärtsbewegung auf neue Allzeithochs wahrscheinlich!

Wochenchart (mittelfristig): Auf Wochenbasis konsolidiert der Leitindex S&P 500 knapp unterhalb des Allzeithochs seitwärts. Im Bereich des Allzeithochs bei 2.872 Punkten verläuft derzeit auch die trendbegrenzende Linie bzw. die mittlere trendbegrenzende Linie des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Das Allzeithoch gepaart mit dieser trendbegrenzenden Linie bildet Widerstandscluster das nicht zu unterschätze ist. Ein schneller nachhaltiger Durchbruch in Richtung 3.000 Punkte ist daher wenig wahrscheinlich. Eher ist mit einem harten Kampf und einer zähen Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen.

Der mittelfristige Trend bleibt aufwärtsgerichtet und wird von den bullischen Indikatoren unterstützt. Solange die Aufwärtstrendlinie des mittelfristigen Trendkanals nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt die Börsenampel grün.

Tageschart (kurzfristig): Im kurzfristigenTageschart konnten die Bullen in den letzten 2 Wochen den wichtigen kurzfristigen Unterstützungsbereich bei 2.800-2.790 verteidigen. Dies ist positiv zu bewerten. Die Seitwärtsbewegung knapp unterhalb des Allzeithochs (blaues Rechteck im Tageschart) ist bisher ein Kräfte sammeln, um ein nachhaltiges Überschreiten des Allzeithochs zu erzwingen. Dies ist ebenfalls positiv einzustufen. Auch die Indikatoren zeigen ein positives Bild und unterstützen weiter steigende Kurse.

Innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals hat sich seit dem Tief im April ein kleinerer Aufwärtstrendkanal ausgebildet (blau gestrichelt im Tageschart), der richtungsweisend in den kommenden Wochen werden könnte. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trendkanal weiter fortsetzt und durch eine zähe Aufwärtsbewegung innerhalb dieses Trendkanals ein neues Allzeithoch im Leitindex erreicht werden kann.

Der kurzfristige Trend ist gleich dem mittelfristigen Aufwärtsgerichtet. Einstiege sind daher grundsätzlich auf der Longseite zu suchen!

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.865;

WST2: 2.872;

WST3: 2.900;

WST3: 3.000

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.840;

UNST2: 2.800/2.790;

UNST3: 2.742/50;

UNST4: 2.712/2.700;

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen

Silvio Graß

