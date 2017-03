S&P 500 – Ein Tornado bahnt sich an

Liebe Leserinnen und Leser,



der US-Aktienmarkt kommt in eine entscheidende Phase. Ein Kurs-Tornado deutet sich.

Beim McClellan-Oszillator wird die Differenz der gestiegenen und gefallenden Aktien berechnet. Anschließend wird das Ergebnis mit zwei verschiedenen exponentiellen Moving-Averages (EMA) geglättet dargestellt. Das Ergebnis ist ein Oszillator, der um seine Nulllinie pendelt.

Der McClellan-Oszillator gibt seine Handelssignale (long oder short) beim Überschreiten der Nulllinie. Sehr frühzeitig zeigt er potenzielle Divergenzen zum Aktienindex. Jedes neue Hoch oder Tief im Kursverlauf sollte vom Indikator auch mit einem neuen Hoch bzw. Tief bestätigt werden.





Bild: S&P 500 Tages-Chart mit McClellan-Oszillator basierend auf 3000 Aktien der NYSE.





Ein wenig nach oben oder heftig nach unten

Vor etwa drei Wochen habe ich Ihnen von der starken Abwärtswelle erzählt, die sich im US-Aktienmarkt versteckte. Im oberen Chart sehen Sie die Welle in den ersten März-Tagen. Dabei verloren sehr viele Aktien im S&P500 an Wert. Der Index wurde jedoch durch einige schwergewichtige Aktien gestützt, so dass es nicht weiter auffiel.

Der Zeitpunkt ist nun gekommen, bei dem es zu einer zweiten Abwärtswelle kommen müsste. Nach meinen Berechnungen liegt die Wahrscheinlichkeit bei circa 58%. Wenn es so kommt, wird es eine schnelle und heftige Kurskorrektur geben. Dabei wird nicht nur der US-Markt heftig durchgeschüttelt, sondern auch der deutsche Aktienmarkt.

In Abhängigkeit von Ihren Aktien-Long-Positionen empfehle ich Ihnen eine Absicherung.

Sollte die erwartete Abwärtswelle ausbleiben, müsste der Markt in eine langsame, fast schon schleichende Aufwärtsbewegung übergehen.

Die Ausgangssituation ist daher für Aktionäre ungemütlich. Das Aufwärtspotenzial ist gering und abwärts ist es stürmisch.





