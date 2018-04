S&P 500® (Monthly) - Strategischer Stopp bei 2.600 Punkten

Strategischer Stopp bei 2.600 Punkten





Neben dem Aufzeigen möglicher Renditepotentiale ist die technische Analyse vor allem

prädestiniert, um auf der Unterseite wichtige Rückzugslinien herauszuarbeiten. Besonders

auf den letzten Aspekt möchten wir aktuell beim S&P 500® den Schwerpunkt legen. Der

Monatschart der amerikanischen Standardwerte zeigt einerseits den steilen Aufwärtstrend

seit Februar 2016 (akt. bei 2.601 Punkten) und anderseits die Parallele zum Basisaufwärtstrend

seit März 2009 (akt. bei 2.621 Punkten). Mit anderen Worten: Ein Bruch des zuerst

angeführten Trends wäre gleichbedeutend mit einem Rückfall in den langfristigen Haussetrendkanal.

Abgerundet wird die Bedeutung der beiden Trendlinien durch die ebenfalls in diesem

Dunstkreis verlaufende 200-Tages-Linie (akt. bei 2.609 Punkten). Deshalb können Investoren

die beschriebene Kumulationszone als strategische Absicherung heranziehen. Schließlich

würde eine negative Weichenstellung die Trenddynamisierung vom letzten Quartal 2017

als Fehlausbruch auf der Oberseite enttarnen. Perspektivisch müssten Anleger dann

mit einer deutlichen Ausweitung der Verschnaufpause – auch unterhalb der beiden jüngsten

Verlaufstiefs (2.554/33 Punkte) – rechnen.





















S&P 500® (Monthly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz