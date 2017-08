S&P 500: Leitindex - nächstes Kursziel bei 2.500 Punkten

S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In den vergangenen zwei Wochen ist an den US-Märkten nur wenig passiert. Der S&P 500 bewegte sich typisch für die Sommerzeit in einer lustlosen Wochenrange. Die Wochenhandelsspanne blieb mit 14 Punkten sehr klein. Bis zu meinem nächsten Kursziel bei 2.500 Punkten fehlt aber letztlich nur eine kleine Bewegung von 24 Punkten. Bei Erreichen dieser Marke rechne ich mit einer größeren Konsolidierung oder gar Korrektur, die sich bis in den September hinein ausdehnen könnte. Doch Vorsicht: Charttechnisch ist diese Erwartung noch nicht belegbar und muss sich erst noch beweisen. Denn der langfristige und mittelfristige Trend sind aufwärtsgerichtet und intakt. Die Indikatoren bestätigen zudem das bullische Bild. Eine Fortsetzung des Trends ist daher wahrscheinlich. Aber, zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen gehören dazu, sind normal und bieten uns ein gutes Chance/Risiko für neue Einstiege.

Kurzum: Der mittelfristige Trend ist intakt und bleibt aufwärtsgerichtet. Eine zu bärische Einstellung sollte daher bis zum Erreichen des Kursziels kritisch hinterfragt werden!

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart sind die vergangen 13 Tage in Form einer sehr engen Seitwärtsrange verlaufen. Eine so enge Range entlädt sich erfahrungsgemäß in einen stärkeren Bewegungsimpuls. Die komplette Seitwärtskonsolidierung verlief bisher oberhalb des 20 Tage gleitenden Durchschnitts was positiv zu bewerten ist und für die Stärke der Bullen spricht. Der kurzfristige Trend ist damit gleich dem mittelfristigen Trend aufwärtsgerichtet. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung auf der Oberseite ist wahrscheinlich. In dieser Ausbruchsbewegung sollte dann mein nächstes Kursziel bei 2.500 Punkten erreicht werden. Dieses bullische Szenario bleibt aktiv, solange die 2.450er Marke nicht unterschritten wird.

Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind bullisch. Mit einem Ausbruch über die 2.485er Marke sollte das nächste Ziel bei 2.500 erreicht werden. Das Potential von 15 Punkten ist vom CRV jedoch ungeeignet, um als Positions- oder Swingtrader einen Einstieg zu suchen. Einzig im Intradaybereich bietet sich ein Einstieg mit engem Stopp an. Die Shortseite ist derzeit zu meiden! Welche erfolgreichen Einstiegs- und Ausstiegsstrategien wir nutzen, können Sie in unserem Mentorprogramm erlernen. Dies ist nur eine von vielen sehr wichtigen Tradingfertigkeiten der gesamten Tradinganatomie, die Sie sich als erfolgreicher Börsianer aneignen müssen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Wir unterstützen Sie dabei und stehen Ihnen sehr gern zur Seite, damit Sie sich weiterentwickeln können und in die Liga der professionellen Marktteilnehmer aufsteigen.Zögern Sie daher nicht und investieren Sie in Ihre Zukunft.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.480;

WST2: 2.500;

WST3: 2.525

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.460/50;

UNST2: 2.415;

UNST3: 2.400;

UNST4: 2.380;

UNST5: 2.370;

UNST6: 2.350

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Silvio Graß

