S&P 500: Kursausbruch wird bestätigt

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bewegte sich in den vergangenen Monaten innerhalb einer Konsolidierung seitwärts, konnte dabei aber den langfristigen Aufwärtstrend der Vorjahre knapp behaupten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Der noch Anfang Februar gegebene erhebliche Verkaufsdruck habe schnell wieder nachgelassen, nachdem ein erstes Korrekturtief bei 2.533 Punkten ausgebildet worden sei. Die Notierungen hätten sich daraufhin bei geringer werdender Schwankungsintensität auf der Aufwärtstrendlinie entlang geschoben, um ausgehend von der 2.594 Punkte-Marke in den vergangenen Wochen aus dem Korrekturtrend nach oben auszubrechen. Es sei daraufhin ein Rücklauf auf den gebrochenen Trend gefolgt, welcher an den Vortagen wieder zum Kauf genutzt worden sei. Somit habe sich auch der Rückfall unter die 2.702 Punkte-Marke als kleine Bärenfalle dargestellt. Zuletzt sei es zu einem Ausbruch über die 2.742 Punkte-Marke auf ein neues Verlaufshoch gekommen.









Ausblick: Der Anstieg der vergangenen Wochen keile sich bisher bearish ein, sodass die Gefahr bestehe, dass der Index daraus nochmals zu einer Abwärtswelle starte. Zunächst könne aber der Anstieg über die 2.742 Punkte-Marke bullish bewertet werden. Die Long-Szenarien: Der Kursausbruch über die bei 2.742 Punkten liegende Hürde biete die Chance, die obere Trendbegrenzung der Vorwochen bei derzeit 2.762 Punkten zu erreichen. Sollte der Schwung des Ausbruchs den Index auch über diese Hürde führen, dürfte sich Platz bis zur 2.802 Punkte-Marke bieten. Mittelfristig wäre dann auch die Möglichkeit gegeben, bis zur 2.873 Punkte-Marke zu steigen, bevor dort die Bären kurzfristig im Vorteil wären.Die Short-Szenarien: Bereits unterhalb der 2.702 Punkte-Marke würde eine Auflösung des bearishen Keils der Vorwochen drohen, was die Notierungen wieder bis zum gebrochenen Abwärtstrend bei 2.660 Punkten führen könnte. Sollte der S&P 500 auch unter die 2.650 Punkte-Marke rutschen, wäre der längerfristige Aufwärtstrend in Gefahr, was Abgaben bis zur 2.594 Punkte-Marke sowie mittelfristig bis zur Unterstützung bei 2.491Punkten nach sich ziehen könnte. Oberhalb der 2.401 Punkte-Marke dürften die Bullen wieder im Vorteil sein(05.06.2018/ac/a/m)