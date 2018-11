S&P 500 ®: Jetzt muss eine Entscheidung fallen!

Mit knapp 12 Prozent Kursverlust im Oktober hat der marktbreite Standard & Poor´s 500® Index korrigiert, ist aber noch lange nicht über den Berg. Obwohl sich derzeit eine potenzielle Trendwendeformation im Aufbau befindet, könnte das Chartbild noch eine dicke Überraschung bereithalten!

Der Standard & Poor´s 500® Index (S&P 500®) löste am Ende einer mehrmonatigen Aufwärtsphase um September/Oktober einen bärischen Keil regelkonform zur Unterseite auf und fiel anschließend in eine steile Korrektur. Abgaben zurück auf 2.603 Punkte waren die Folge, nur wenig später schnellte der Index jedoch zurück an sein 38,2 % Fibo zurück und machte exakt an dieser Stelle wieder kehrt. Noch besteht die Möglichkeit auf eine inverse SKS-Formation resultierend aus dem Kursverlauf seit Mitte Oktober, aber das Chartbild ist noch nicht fertiggestellt. Die jüngsten Abgaben könnte genauso der Auftakt für eine Fortsetzung des übergeordneten Verkaufssignals sein und bietet entsprechend auf der Unterseite Handelsgelegenheiten.

Fibo genau im Blick behalten

Solange der S&P 500® Index nicht merklich unter das Niveau der linken Schulter bei grob 2.710 Punkten zurückfällt, haben Bullen tendenziell bessere Chancen. Aber darunter sollte sich die potenzielle SKS-Formation in Wohlgefallen auflösen und Abgaben zurück an die Oktobertiefs bei 2.603 Punkten etablieren. Spätestens ab der markanten Horizontalunterstützung um 2.544 Zählern wird eine mehrwöchige Gegenbewegung sehr wahrscheinlich. Nach einem Bruch der Marke von 2.700 Punkten kann daher ein Short-Einstieg beispielsweise über das Faktor-Zertifikat Short auf den S&P 500® Index (WKN VA60MB) mit einem fest eingebauten Hebel von 5 durchaus Sinn machen und bietet eine Renditechance von gut 80 Prozent.

Neutrale Handelsspanne

Eine signifikante Aufhellung des bisherigen Kursverlaufs kann sich hingegen erst oberhalb der Vorwochenhochs von grob 2.820 Punkten ergeben. Dann würde nämlich die inverse SKS-Formation dominieren und weitere Gewinne zurück an die Jahresochs bei 2.940 Punkten zusichern. Die nächsten Tage sollten daher sehr engmaschig observiert werden, um auf das eine oder andere Szenario schnell genug reagieren zu können. Für den Eintritt der Abwärtsvariante haben wir folgenden Schein herausgesucht.

S&P 500® Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Short auf S&P 500® Strategie für fallende Kurse WKN: VA60MB

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,13 - 3,14 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,70 Euro

Basiswert: S&P 500® Index Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 2.726,22 Punkte Laufzeit: endlos

Kursziel: 2.544,00 Punkte Faktor: 5,0

Kurschance: + 60 Prozent Vontobel Zertifikate

