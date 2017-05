S&P-500-Index - Short

Am Vortag ging der US-Index bei 2.388 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.390 Punkten nur leicht höher.

Der S&P500 befindet sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung unter der wichtigen Marke von 2.400 Punkten. In diesem Bereich verläuft auch der jahrzehntealte Fibonacci-Fächer, der bisher alle Kursübertreibungen im US-Index eingedämmt hat.

Solange der S&P500 also unter dem Bereich von 2.400/2.430 Punkten verläuft, ist in diesem Bereich mit einem Mehrjahreshoch zu rechnen. In Folge also mit deutlich fallenden Kursen. Unter 2.400 Punkten weiter short.

Trading-Strategie:

1.Short-Position um 2.390/2.400 Punkte (€0,49-€0,39 im Schein) eröffnet/möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp bei 2.450 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):



Widerstände: 2.400 / 2.430 / 2.450 Punkte

Unterstützungen: 2.380 / 2.370 / 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.280 Punkte

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: DG0RZS

Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 3,91 - 3,92 Euro

Basispreis: 1.971,46 Punkte

KO-Barriere: 1.971,46 Punkte

Laufzeit: Open End



Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: DGC43B



Typ: Turbo Short

akt. Kurs: 0,47 - 0,48 Euro

Basispreis: 2.436,03 Punkte

KO-Barriere: 2.436,03 Punkte

Laufzeit: Open End

Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group gestattet.Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de