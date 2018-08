S&P 500 Index: Bewertung, Quartalsberichte, Charttechnik und Sentiment

Der breit gefasste S&P 500 Index steuert das letzte Allzeithoch an. Bewertung erhöht, Quartalsberichte über Erwartungen, Sentiment erhöht Long-Positionen weiter.

Zusammenfassung

S&P 500 KGV im Überblick

Quartalssaison im Überblick

Ist der S&P 500 Index überbewertet?

Der breit gefasste S&P 500 Index behält auch in dieser Woche seine Stabilität weiter bei. Der US Markt hat die anderen Developed sowie die Emerging Markets bisher outperformt. Es gibt zwei hauptsächliche Gründe für diese Entwicklung. Zum einen dürften US Aktien von den positiven Quartalsberichten profitieren, zum anderen stellen US Aktien aus Sicht eines Handelskrieges zurzeit noch die bessere Alternative dar, da die US Konjunktur ebenfalls besser performt als die der anderen Länder.

Die Frage ist, wie weit die Bewertungen steigen können, ehe US Aktien im Vergleich zu anderen Ländern zu teuer werden? Das aktuelle durchschnittliche KGV, basierend auf der Entwicklung der letzten aktuellen Ergebnisse der Unternehmen und dem Kurs, liegt bei 24,69. Das langfristige und damit aus Sicht der Analysten faire durchschnittliche KGV liegt zwischen 15-16. Basierend auf dem Zeitraum seit dem Jahr 2001 liegt das Median KGV bei 21,46. Damit scheint bereits jetzt eine gewisse Überbewertung zu bestehen, selbst wenn die Unternehmen gute Ergebnisse abliefern.







Quelle: DailyFX Research







Wie läuft die Quartalssaison?

Per Montag haben insgesamt 404 Unternehmen aus dem S&P 500 Index ihre Zahlen vorgelegt. Davon haben 79 % die Gewinnschätzungen übertreffen können und 73 % davon konnten Umsatzsteigerungen über den Schätzungen abliefern. Das Gewinnwachstum der Unternehmen steigt damit um 23,5 % im Vergleich zum Vorjahr und damit bereits 3 % mehr, als von Analysten zu Beginn der Quartalssaison erwartet worden war. Mehr noch fallen die Schätzungen für die erwarteten Gewinne für das vierte Quartal 2018 um 0,6 % höher aus, als zuvor. Das ist insofern ungewöhnlich, als dass Analysten sich für das vierte Quartal, historisch betrachtet, in der Regel negativer aufgestellt haben.







Charttechnik

Charttechnisch betrachtet, steuert der Index somit das letzte Allzeithoch bei 2.876 Punkten an, das aber etwas höher liegt, als die obere Trendkanallinie, die den aktuellen, sekundären Trend von oben markiert. Der Kursbereich zwischen 2.875-2.880 Punkten könnte daher einen technisch relevanten Widerstandsbereich darstellen. Zuletzt hat der Index im Rahmen der Korrektur den Unterstützungsbereich bei 2.800 Punkten auf Tagesschlusskursbasis nicht unterschreiten können.







Quelle: IG Handelsplattform







IG Kundensentiment im S&P 500 Kontrakt

Per 7. August haben sich IG Trader mit einer Short-To-Long-Ratio von 2,04 nettoshort im S&P 500 Index positioniert.



Trader sind seit dem 3. Mai nettoshort. Seitdem ist der Index um 6,1 % gestiegen.



Die Anzahl der Nettolong-Positionen ist im Vergleich zur Vorwoche um 23,3 % gefallen.



Die Anzahl der Nettoshort-Positionen stieg im Vergleich zur Vorwoche um 11,2 %.



Im Fazit lässt sich sagen, dass die erhöhte Nettoshort-Positionierung weiterhin auf einen steigenden Kurs hindeutet. Die Nettolong-Positionierung verringerte sich seit letzter Woche weiter, was ebenfalls den aktuellen Trend bestätigen dürfte.









Quelle: IG Group

DailyFX Markteinschätzungen

