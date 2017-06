S&P-500-Index: Ausblick!

Der S&P500 ist weiter unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart (siehe vorherige Insights) bei 2.450 Punkten festgefahren. Am Vortag konnte der US-Index bis 2.450 Punkte ansteigen, fiel dann aber wieder sofort zurück. Vorbörslich zeigt sich der S&P500 bei 2.436 Punkten.

In der laufenden Woche dürfte das Spiel wohl so weitergehen. Der Fibonacci-Fächer blockiert, nach oben ist kein Weiterkommen. In der nächsten Woche, zu Beginn des Monats Juli, wird aber durch den steigenden Fibonacci-Fächer nocheinmal Raum nach oben frei.

Daher erwarte ich dann einen weiteren Kursanstieg bis etwa 2.460/2.480 Punkte. Im Juli sollte sich dann das Hoch der langen Aufwärtsbewegung bilden, gefolgt von einer längeren Korrektur bis zur Jahresendrallye.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 2.430/2.450 Punkte möglich. Stopp sehr eng halten bei 2.455 Punkten. Bei Ausbruch nach oben Stopp einhalten. Dann erneuter Short bei Kursrücklauf unter 2.450 Punkte möglich. Im Juli wird die Marke von 2.450 Punkten etwas nach oben verschoben.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):



Widerstände: 2.450 / 2.455 / 2.480 / 2.500 / 2.530 Punkte

Unterstützungen: 2.430 / 2.400 / 2.380 / 2.370 / 2.350 Punkte

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: DGV3VF

Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro

Basispreis: 2.307,77 Punkte

KO-Barriere: 2.307,77 Punkte

Laufzeit: Open End



Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: DGH2WA



Typ: Turbo Short

akt. Kurs: 0,56 - 0,57 Euro

Basispreis: 2.493,68 Punkte

KO-Barriere: 2.493,68 Punkte

Laufzeit: Open End

Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

