S&P 500: Geringe Marktbreite mahnt zur Vorsicht!

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Der gestrige Ausbruch beim Leitindex wurde bis zum Handelsende abverkauft. Die Aufwärtsdynamik in der Breite des Marktes ist derzeit nicht vorhanden und belastet den sehr fortgeschrittenen Aufwärtstrend. In der Regel sind dies Vorboten einer Konsolidierung oder Korrektur, die in der aktuellen Aufwärtsbewegung nötig mehr als nötig ist. Denn ohne diese Pausen im Trend gerät der Leitindex in eine stark überhitzte Blase, der erfahrungsgemäß eine große Bereinigung folgt.

Größere Widerstände bis zur 2.600er Marke sind nicht vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P 500 die 2.600er Marke testet bevor die überfällige Konsolidierung/Korrektur folgt ist hoch, zumal der nun begonnene November zu einem der besten Börsenmonate des Jahres gehört. Dennoch bietet selbst ein Test der 2.600 nur noch wenig Aufwärtspotential, weshalb Einstiege zurückgestellt werden sollten. Das Chance /Risiko-Verhältnis würde sich erst nach einer Konsolidierung/Korrektur verbessern.

Fazit: Der Trend ist intakt und derzeit nicht gefährdet. Das nächste Ziel befindet sich bei 2.600 Punkten. Einstiege sind nach einer Konsolidierung/Korrektur auf der Longseite zu suchen.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.575;

WST2: 2.600;

WST3: 2.625

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.550;

UNST2: 2.540;

UNST3: 2.530;

UNST4: 2.500;

UNST5: 2884/88;

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

