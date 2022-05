S&P 500 - Erholung wohl durch

Der S&P500 konnte am Vortag im Tageshoch bis 3.981 Punkte ansteigen und damit den Bereich um den 10er-EMA erreichen. In der Folge dreht der S&P 500 wieder nach unten ab und zeigt sich am heutigen Dienstag im frühen Handel im Bereich von 3.880 Punkten tiefer.

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 könnte nun den Bereich um 4.000 Punkte anlaufen, wo sich im Tageschart der 10er-EMA befindet. Der Bereich um den 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Erholung. Über der Marke von 4.000 Punkten befindet sich bei 4.060 Punkten der nächste Widerstandsbereich. Die Short-Positionen wurde beide im Gewinn bei 3.950 Punkten ausgestoppt. Eine neue Short-Position bietet sich im Bereich von 4.000 Punkten an."

Der S&P 500 drehte kurz unter der Marke von 4.000 Punkten wieder nach unten ab und könnte zunächst Kurs auf die Marke von 3.800 Punkten nehmen. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA im Wochenchart bei 3.620 Punkten zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 3.970 Punkten möglich. Stopp bei 4.100 Punkten. Kursziel bei 3.620 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3.900 // 3.950 // 3.980 // 4.000 Punkte Unterstützungen: 3.850 // 3.800 Punkte

Strategie für steigende Kurse WKN: DV9TZR

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,91 - 3,92 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.460,90 Punkte

Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.460,90 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 3.890,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel:

Hebel: 9,24

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV2MFK

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,73 - 11,74 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.140,62 Punkte

Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 5.140,62 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 3.890,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel: 3.620,00 Punkte Hebel: 3,08

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

