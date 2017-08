Die entscheidenden Stresslevel





Während sich Anleger hierzulande mit der klassischen Sommerkorrektur konfrontiert

sehen, präsentiert sich der S&P 500® unverändert von seiner stressresistenten Seite.

Dabei gibt es derzeit genügend negative Argumente. Zunächst ist an dieser Stelle die

belastende Saisonalität – Stichwort: US-Präsidentschafts- bzw. Dekadenzyklus – ins

Feld zu führen. Aber auch die Indikatorenkonstellation hat es in sich. So notieren

RSI und MACD auf Monatsbasis auf historisch hohen Niveaus. Im Wochenbereich bilden

beide Indikatoren seit dem 1. Quartal 2017 negative Divergenzen aus, indem die letzten

Verlaufshochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt wurden.

Trotz dieser Negativfaktoren bleibt (bisher) dennoch ein charttechnischer Sell-Trigger

aus. Für ein erstes Warnsignal würde in diesem Zusammenhang ein Bruch des Aufwärtstrends

seit April 2017 (akt. bei 2.426 Punkten) sorgen. Als noch schwerwiegender wäre u.

E. ein Rebreak des alten Rekordstands bei 2.401 Punkten einzustufen, welches den Boden

für eine Belastungsprobe der 200-Tages-Linie (akt. bei 2.358 Punkten) bereiten dürfte.





















S&P 500® (Daily)











































