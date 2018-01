S&P 500® (Daily) - Schwankungen – Fehlanzeige

Schwankungen – Fehlanzeige





Die große Mehrzahl der Handelstage (193) brachte bis zum 15. Dezember bei den amerikanischen

Standardwerten eine betragsmäßige Kursveränderung von 0,0 % bis 0,5 %. D. h. an gut

80 % aller Tage zeigte der S&P 500® nur marginale Veränderungen. Vielleicht noch beeindruckender

sind die folgenden Zahlen: An lediglich vier Handelstagen konnte das Aktienbarometer

um mehr als 1 % zulegen, während an ebenfalls lediglich vier Tagen Kursverluste von

mehr als 1 % auftraten. Mit anderen Worten: Nur an acht Handelstagen (rund 3,2 %)

kam es bis Mitte Dezember zu einer betragsmäßigen Veränderung um mehr als 1 %. Der

historische Vergleich mit den zehn Jahren zuvor zeigt zudem, dass 2017 geringere Tagesschwankungen

deutlich häufiger anzutreffen waren, während die Ränder – also größere Kursgewinne/-rückschläge

massiv unterrepräsentiert waren oder sogar ganz fehlten (siehe Chart 3). Diese Aussagen

lassen sich eins zu eins auf den DAX® übertragen. Per Saldo liegt hierin das wesentliche

Gefahrenpotential für das neue Jahr. Dies gilt vor allem dann, wenn sich Anleger zu

sehr an eine ruhige und gleichmäßig verlaufende Kursentwicklung der internationalen

S&P 500® (Daily)











































