S&P 500® (Daily) - Klassischer Doppelboden?

Klassischer Doppelboden?





Nach dem Test der 200-Tages-Linie (akt. bei 2.599 Punkten) vom Februar folgten jüngst

gleich mehrere weitere Belastungsproben der 2.600er-Marke. Zur Erinnerung: Die Bedeutung

dieses Levels wird zusätzlich durch das Unterstützungskreuz aus zwei Trendlinien untermauert.

Da diese Bastion dem Druck bisher standhielt, steigen unseres Erachtens die Chancen

auf die Ausprägung eines Doppelbodens (siehe Chart). Mut macht dabei, dass der trendfolgende

MACD gerade seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten hat. Aber auch das

sich weiter abkühlende Sentiment werten wir als unterstützenden Faktor. Gemäß der

jüngsten Stimmungsumfrage der AAII fällt der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern

derzeit unterdurchschnittlich aus, während das Lager der Pessimisten überdurchschnittlich

gut gefüllt ist. Mit knapp 43 % notiert dieser sogar auf dem höchsten Stand seit März

2017. Damals erreichte der S&P 500 ein zyklisches Tief und startete danach von gut

2.300 auf knapp 2.900 Punkte durch. In diesem Umfeld würde ein nachhaltiger Anstieg

über die jüngsten Erholungshochs bei rund 2.675 Punkten dem diskutierten "Doppelboden-Szenario"

zusätzlichen Nachdruck verleihen.





















S&P 500® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz