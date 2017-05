Hier ruhen die Hoffnungen





Seit Anfang Mai tritt der DAX® mehr oder minder auf der Stelle. Für den US-Markt galt

„stabil auf hohem Niveau“ sogar bereits seit Anfang März, ehe dem S&P 500® im Verlauf

der letzten Woche mit 2.419 Punkten ein neues Rekordhoch gelang. Diese Entwicklung

nährt nicht nur die Hoffnung, dass damit die Lethargie der letzten Monate überwunden

ist, sondern dass die amerikanischen Standardwerte auch den deutschen Pendants helfen,

die Phase des Luftholens zu überwinden. Mut macht in diesem Zusammenhang das jüngste

Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie vor allem die jüngste Aufwärtskurslücke

(untere Gapkante bei 2.406 Punkten) mit der das US-Aktienbarometer das neue Allzeithoch

verbuchen konnte. Im „uncharted territory“ definiert nun die Parallele (akt. bei 2.466

Punkten) zum Aufwärtstrend seit Juni 2016 eine der wenigen verbliebenen Hürden. Aber

auch unter Risikogesichtspunkten gibt der jüngste Ausbruch Anlegern die Gelegenheit,

den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen. Eine erste Unterstützung besteht

dabei im Bereich des alten Rekordstands (2.401 Punkte), ehe das jüngste Verlaufstief

(2.353 Punkte) in den Fokus rückt. Aber insbesondere das Märztief bei 2.322 Punkten

sollte der S&P 500® in Zukunft nicht mehr unterschreiten.





















S&P 500® (Daily)











































