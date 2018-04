S&P 500® (Daily) - Doppelbodenszenario gewinnt an Konturen

Doppelbodenszenario gewinnt an Konturen





Nach dem Tief von Anfang Februar (2.533 Punkte) hat der S&P 500® Anfang der Woche

mit 2.554 Punkten möglicherweise das zweite Standbein eines Doppelbodens ausgeprägt

(siehe Chart). Als Sprungbrett könnte sich dabei zusätzlich die Kombination aus dem

Aufwärtstrend seit Februar 2016 (auf Monatsbasis akt. bei 2.600 Punkten) sowie der

200-Tages-Linie (akt. bei 2.593 Punkten) erweisen. Neben dem gestern beschriebenen

und deutlich abgekühlten Sentiment machen dabei aktuell das jüngste „bullish engulfing“

sowie der RSI Mut, der die Interpretation eines potentiellen Doppelbodens unterstreicht.

In der Summe gewinnt u. E. ein erneuter Aufwärtsimpuls an Konturen. Die Glättungslinie

der letzten 38 Tage (akt. bei 2.697 Punkten), welche perfekt mit dem Abwärtsgap vom

23. März (2.696 zu 2.710 Punkten) harmoniert, definiert dabei ein erstes Anlaufziel.

Danach rücken bereits wieder die Hochs bei rund 2.800 Punkten in den Fokus. Mit dem

200-Perioden-Durchschnitt bzw. dem jüngsten Verlaufstief (2.554 Punkte) stehen gleichermaßen

engmaschige wie technisch sinnvolle Stopp-Marken zur Verfügung, die im Umkehrschluss

ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleisten.





















S&P 500® (Daily)











































