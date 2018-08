S&P 500: Chartanalyse, Quartalsberichte und Sentimentdaten im Überblick

Der breit gefasste S&P 500 Index korrigiert seit Ende letzter Woche. Ende der Quartalssaison in Sicht und womöglich eine größere Korrektur.

Zusammenfassung

1. S&P 500 Chartanalyse deutet mögliche Korrektur an, sofern die kurzfristige Erholung scheitert

2. Fakten zur US Berichtssaison

3. IG Kundensentiment

Korrektur in Sicht?

Der S&P 500 Index konnte sich dem Abwärtsdruck der asiatischen und den europäischen Märkte nicht entziehen und ging zum Ende der vergangenen Woche in eine Korrektur über. Der Future hat die Korrektur am Montag zunächst vorbörslich fortgesetzt, allerdings fand er im Bereich der kurzfristigen Trendlinie eine Unterstützung und erholt sich vorerst darüber. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Kassa Markt die Schwäche der anderen Märkte nachholen wird und damit die Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens unter die besagte Trendlinie erhöht bleibt.

Sollte das tatsächlich eintreten, dann dürfte die horizontale Unterstützungszone bei 2.800 Punkten wieder in den Fokus geraten. Diese konnte im Rahmen der letzten Korrektur halten, ein zweiter Versuch könnte den endgültigen Einbruch bringen. Kurse unterhalb von 2.800 Punkten könnten damit eine größere Korrektur signalisieren, die den Kurs zunächst bis in den Bereich bei 2.750 Punkte drücken würde. Hier verlaufen zum einen das 23,6 % Fibonacci-Retracement sowie die untere Trendkanallinie, die den sekundären Aufwärtstrend von unten markiert.

SP 500 Chart auf Tagesbasis

Fundamentale Fakten zur Quartalssaison

Fundamental betrachtet, scheint der US Aktienmarkt in Form des S&P 500 Index die Quartalssaison sehr gut überstanden zu haben. Folgend einige Fakten zu der US Berichtssaison:

· Per 10.August hatten 91 % aller Unternehmen ihre Berichte vorgelegt

· Davon haben 79 % die Erwartungen beim Gewinn je Aktie übertroffen

· 72 % der Unternehmen haben die Umsatzschätzungen übertreffen können

· Damit stiegen die aggregierten Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 24,6 %. Der Anstieg wäre der zweithöchste seit dem dritten Quartal 2010 (34,1%)

· Die über den Erwartungen ausgefallenen Gewinne wurden in allen elf Sektoren verzeichnet. In zehn davon lag das aggregierte Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich, angeführt durch den Energiesektor, Rohstoffen und Technologie.

· 55 Unternehmen haben negative Prognosen für den Gewinn je Aktie präsentiert und 19 Unternehmen haben positive Prognosen veröffentlicht.

· Für die letzten beiden Quartale prognostizieren Analysten jeweils ein Gewinnwachstum von 20,3 % und 17,6 %. Für die ersten Quartale im nächsten Jahr fallen die Prognosen auf jeweils 7,3 % und 7,8 %.

· Das erwartete 12-Monate-KGV steigt auf aktuell 16,6. Der 10-Jahre-Durchschnitt liegt bei 14,4. Seit 2013 notiert der S&P 500 Index über seinem historischen, durchschnittlichen 10-Jahres-KGV.

IG Kundensentiment im S&P 500 Kontrakt

· Per 10. August haben sich IG Trader mit einer Short-To-Long-Ratio von 2,54 nettoshort im S&P 500 Index positioniert.

· Trader sind seit dem 3. Mai nettoshort. Seitdem ist der Index um 5,5 % gestiegen.

· Die Anzahl der Nettolong-Positionen ist im Vergleich zur Vorwoche um 8.8 % gefallen.

· Die Anzahl der Nettoshort-Positionen stieg im Vergleich zur Vorwoche um 6,4 %.

· Im Fazit lässt sich sagen. Die gesamte Nettoshort-Positionierung hat sich im Vergleich zur Vorwoche erhöht. Dabei fielen die Long-Positionen stärker als die Short-Positionen aufgebaut wurden. Das deutet auf ein etwas nachlassendes Aufwärtsmomentum hin.

Quelle: IG Group

David Iusow, Markt Analyst DailyFX Deutschland (IG Group)

David Iusow beschäftigt sich seit zehn Jahren leidenschaftlich und beruflich mit den Märkten. Angefangen während des Studiums in Finanzwissenschaften, durchlief er zu Beginn mehrere Bereiche des Tradings und lernte auf diese Weise viele Strategien und Handelsprodukte kennen. Die Basis seiner eignen Handelsstrategie fokussiert sich mittlerweile auf makroökonomische Trends, die er mittels der Analyse der liquiden Assetklassen (Währungen, Rohstoffe, Aktienindizes, Anleihen), der sogenannten Intermarketanalyse, versucht zu identifizieren. Dabei spielen die technische Analyse ebenso eine besondere Rolle wie fundamentale Konjunkturdaten, geldpolitische und politische Entscheidungen und die Flexibilität, sodass der Handelshorizont zwischen einem und sechs Monaten variieren kann. Nach dem Studium arbeitete er hauptsächlich als Analyst und Redakteur, gab Ausbildungsseminare für FX-Trader und führte mit einem Partner ein Handelsbüro von dem aus man eigenes Kapital mittels Futures-, CFD- und Aktienhandel verwaltete. Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Risikohinweise

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter (12 Monate zum 1. Juli 2018). Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bei professionellen Kunden können Verluste Einlagen übersteigen.

Der Handel mit Forex-CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Die hohe Hebelwirkung kann sich sowohl zu Ihren Gunsten, als auch zu Ihren Ungunsten auswirken. Bevor Sie den Fremdwährungshandel ausüben, sollten Sie sich Ihrer Investitionsziele, Ihrem Erfahrungsgrad und Ihrer Risikobereitschaft vollkommen bewusst sein. Der Handel mit Forex-CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Sie sollten sich mit allen dem Fremdwährungshandel verbundenen Risiken vertraut machen und ggf. Beratung von einem unabhängigen Finanzberater einholen.

DailyFX Markteinschätzungen

Bei sämtlichen Meinungsäußerungen, News, Recherchen, Analysen, Preisen oder anderen Informationen auf dieser Website handelt es sich um allgemeine Marktkommentare, die keine Anlageberatung darstellen. DailyFX haftet nicht für Folgeschäden, welche eventuell auf einzelne Kommentare und Aussagen zurückzuführen wären und übernimmt keine Gewähr in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhaltes