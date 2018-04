S&P 500 – Bulle oder Bär?

Der S&P 500 hat das erste Quartal mit einem Verlust von lediglich 1,2%beschlossen. Das hört sich wenig an, verbirgt aber, welche großenBewegungen zwischendrin stattfanden. Der Index notiert mit aktuell 26418,1% unter dem am 26. Januar erreichten Allzeithoch und 0,8% über demTief vom 8. Februar.Mittlerweile ist nicht wenig charttechnisches Porzellan zerschlagenworden. Bis zum 21. März konnte man das Kursgeschehen noch alsKonsolidierung in einem Dreieck einstufen. Dieses wurde am 22. März miteinem Gap-down aufgelöst. Der Index fing sich erst wieder im Bereich desam 8. Februar auf Schlusskurs-Basis markierten Jahrestiefs.Zugunsten der Bullen lässt sich damit ein Doppelboden mit einemzeitlichen Abstand von sieben Wochen feststellen. Zudem bot die EMA200Support und das 38er Retracement des Aufwärtsimpulses seit der Wahl vonTrump zum US-Präsident wurde respektiert. So weit, so gut.Für die Bären spricht, dass sich die EMA50 nun nach unten neigt, wasmittelfristige Schwäche in einem Aufwärtstrend signalisiert. Sie liegtmit 2671 aktuell noch komfortabel über der EMA200 (2600), ein Schnittder beiden Linien würde deutliche längerfristige bullische Schwächeaufzeigen (siehe Chart!).Zudem gibt es zwei wichtige Trendlinien, die zur Bewährungsprobe derBullen werden. Da ist zunächst die magentafarbene Obergrenze einesAufwärtskanals aus den Anfangstagen des gegenwärtigen Bull-Runs. Siewurde am zurückliegenden Donnerstag intraday erreicht (2659), der S&P500 schloss deutlich darunter. Dann liegt bei rund 2685 die Untergrenzedes seit Trump etablierten Aufwärtskanals (dunkelgrün).Kurzfristig könnte die leicht überverkaufte Situation den BullenRückenwind geben. Dafür spricht auch die technische Situation im VIX.Die Chancen stehen gut, dass der Angstmesser an Wallstreet zunächstweiter abwärts läuft, was üblicherweise für steigende Aktienkursespricht. Weitere kurzfristig bullische Anzeichen: DieAdvance-Decline-Linie zeigt eine aufwärts gerichtete Tendenz. Und dieAuswertung des Put/Call-Verhältnisses ist so bärisch wie zuletzt AnfangNovember 2016, dem Zeitpunkt der Wahl Trumps. Das ist im Kontra-Sinn einHinweis auf eine anstehende Gegenbewegung.Andererseits befindet sich die Volumenverteilung im S&P 500 inDistribution, eine Trendwende in Richtung Akkumulation ist kurzfristigunwahrscheinlich. Das spricht nicht zwingend für sinkende Kurse, zeigtaber auch keine starke bullische Überzeugung der Akteure.Die technische Unsicherheit würde in Zeiten niedriger Bewertung eher aufbullische Stärke hinweisen. Mit einem KGV nach Shiller (CAPE) von knapp32 liegt es jedoch erheblich über historischen Maßstäben. Demzufolge istder Risikoappetit natürlich nicht gerade überbordend. Allerdings darfnicht vergessen werden, dass sich die großen Akteure im Laufe des nunschon überdurchschnittlich lange andauernden Bull-Runs mitAktienmaterial voll geladen haben. Wenn diese die Lage nun soeinschätzen, dass kursmäßig übergeordnet nicht mehr viel geht, dann mussdieses unter die Leute gebracht werden. Und das geht natürlich besser,wenn die Kursentwicklung insgesamt einen „vertrauenserweckenden“Eindruck macht. Also liegt es nahe, in bestimmten Situationen Kurspflegezu betreiben und „Schnäppchenjäger“ auf den Plan zu rufen.Damit sind wir bei der mittelfristig entscheidenden Frage angekommen:Hat die im November 2016 gestartete Phase des „spekulativen Exzesses“nach Dow-Theorie ihren Zenith erreicht? In dieser werden Kurse v.a. vonHoffnungen und Erwartungen getrieben. Eines der großen Themen war undist Inflation. Eine mäßige, stabile Preissteigerungstendenz wird meistals Beleg für ein solides Wirtschaftswachstum genommen. Auf den ersten,von August 2016 bis Februar 2017 gehenden Inflationsschub (CPI) folgteab Juli 2017 der zweite, gegenwärtig noch anhaltende.Es gibt realwirtschaftlich zwei wesentliche Signale hinsichtlich derweiteren Preisentwicklung. Die Ölpreise dürften nach einem deutlichenAnstieg seit Mitte 2016 zunächst ihre Höchstwerte mit rund 70 bzw. 65Dollar gesehen haben. Auch der Preis für Kupfer zeigt Schwäche, er läuftauf den mittelfristig bedeutenden Pegel von 6500 zu. Wird der gebrochen,ist mit weiteren deutlichen Abgaben zu rechnen. Beide Rohstoffe warnensomit vor künftiger, mit einigen Monaten Verzögerung aufkommenderSchwäche in der Entwicklung der Verbraucherpreise. Sinkende Ölpreiseverbessern zwar die Kaufkraft der Verbraucher, gleichzeitig belasten siejedoch die Gewinnentwicklung im Energiesektor. Da dieser einenbedeutenden Beitrag zur Gesamtentwicklung beisteuert, treibt das danndas durchschnittliche KGV hoch.Die Zinsen zeigen sich gegenwärtig wackelig. Die Renditen fürzehnjährige US-TNotes hatten am 21. Februar den Pegel von drei Prozenttouchiert und bewegen sich seitdem abwärts. Die EMA50 läuft nicht mehraufwärts. Auf Tagessicht ist die Technik überverkauft, auf Wochensichtüberkauft. Das lässt kurzfristig ein volatiles Szenario erwarten.Übergeordnet besteht hinsichtlich der Entwicklung dieserReferenz-Rendite die Wahl zwischen Teufel und Belzebub. Steigen dieZinsen über drei Prozent, würde das wohl weiteren Aufwärtsdruck auslösenund Kredite verteuern, damit auch die Neuverschuldung desUS-Staatshaushalts. Nicht unwahrscheinlich, dass China zum Auftrieb derRenditen beiträgt (siehe u.a. hier: „Handelskrieg – hat Chinaangefangen?“). Sinken die Zinsen, könnte Flucht in den vermeintlichsicheren Hafen der Staatsanleihen dahinter stecken. Dann kommt es früheroder später zu “Treibstoffmangel” für Aktien.Ich favorisiere das Szenario übergeordnet bis in das Spätjahr steigenderZinsen. John Mauldin zeigt in „Springtime Chart Fling“ auf, dasssignifikante lokale Maxima der Renditeentwicklung stets mit größerenKrisen korrespondierten (siehe Chart!). Und er fragt, welches Labeldieser Ausbruch dann wohl bekäme.Die Entwicklung von Merkmalen der Zinsstruktur zeigt eine steigendeWahrscheinlichkeit für eine innerhalb der nächsten vier bis sechsQuartale eintretende Rezession (siehe „Fed: Warnung seitens Zinsstrukturignorieren?“!). Das entsprechende Signal ist noch nicht signifikant, derTrend in diese Richtung jedoch seit längerem etabliert; setzt er sich sofort, dürfte innerhalb der nachsten zwei Monate ein “offzielles” Signalgeneriert werden.Wie geht es kurzfristig weiter? Auf Monatssicht favorisiere ich einenpositiv verlaufenden Test des 50er Retracements des Aufwärtsimpulsesseit November 2016 (rund 2480) (siehe „S&P 500 – Zug verpasst“!). Dabeiist es gut möglich, dass die bullische Attitüde vom Quartalsendekurzfristig zunächst noch Bestand hat.Die Antwort auf die Frage “Bulle oder Bär”, bzw. ob die im November 2016gestartete Phase des „spekulativen Exzesses“ nach Dow-Theorie ihrenZenith erreicht hat, lautet aus meiner Sicht wie folgt: Wir befinden unsübergeordnet wahrscheinlich in einer Topp-Bildungs-Phase, die bis weitin die zweite Jahreshälfte gehen dürfte. Nicht ausgeschlossen, dassdabei noch neue Allzeithochs markiert werden, in jedem Fall ist miterhöhter Volatilität zu rechnen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/04/01/sp-500-bulle-oder-bar/