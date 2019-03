S&P 500 – Aufwärtsdynamik lässt nach

Finanztrends Video zu



Die jüngsten Inflationsdaten in den USA kamen schwächer herein alserwartet. Der CPI ist mit 1,5% auf Jahressicht so schwach gestiegen wieseit September 2016 nicht. Der PPI („Final Demand“) ist imMonatsvergleich mit +0,1% weniger gestiegen als mit +0,2% erwartet, nacheinem Minus von 0,1% im Vormonat. Der PPI auf Basis derBeschaffungspreise für Rohstoffe (PPI-ACO) ist im Februar gegenüber demVergleichsmonat des Vorjahres um 0,3% geschrumpft. Das ist das erstenegative Ergebnis seit Oktober 2016.Die nachlassende Inflation störte bullische Anleger nicht weiter, auchwenn sie in 2018 über weite Strecken steigende Preise noch als Beleg füreine brummende Wirtschaft gefeiert hatten. Jetzt greift man statt dessenzur Fahne des Goldilocks-Szenarios, in der die Wirtschaft nicht zu heiß,aber auch zu kalt läuft. Je nach Geschmack träumt man von einer durchdie Zentralbanken gemanagten sanften Landung oder von einem vondenselben Institutionen veranstalteten moderaten Wachstum. Mittelmaßeben, das darauf setzt, dass die “richtige“ Politik der Zentralbankenunser aller Wohlstand sichert.So wurde die nachlassende Inflationsneigung eben auch nicht als ein(weiteres) Warnzeichen für nachlassende wirtschaftliche Dynamikgenommen, sondern als Beleg dafür, dass der nächste Zinsschritt nachoben in immer weitere Ferne rückt. Und dafür, dass die Fed früher alsgeplant ihren Kurs der Bilanzverkürzung stoppt oder zumindest wiederverlangsamt, nachdem sie im Oktober des zurückliegenden Jahres noch eineSchippe drauf gelegt hatte. Insofern kommt der in der kommenden Wochestattfindenden FOMC-Sitzung eine wichtige Bedeutung zu – man erwartet zudiesem Thema erste Hinweise.So lange die Mehrheit der Anleger an ein Goldilocks-Szenario und damitan die Allmacht der Zentralbanken glaubt, werden deren jüngsteAndeutungen auch nicht als das genommen, als was man sie sehen sollte –als frühe Warnzeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs, der angesichtsder extremen Verschuldungsgrade schnell ernste Konsequenzen haben kann.So wird die Fed nicht müde, ihre Geduld bei der Zinspolitik zu betonenund ist längst davon abgerückt, ihre Bilanzverkürzung auf „Autopilot“ zubetreiben. EZB-Präsident Draghi verschiebt eine mögliche Änderung desLeitzinses der Eurozone in das nächste Jahr und kündigt eineVerlängerung des Programms günstiger Bankkredite an. Die Zentralbankenin Australien, Kanada und in Großbritannien sind in Wartestellungübergegangen. In der VR China wird seit Wochen die Bereitschaft zugünstigerer Geldversorgung und zu fiskalischen Anreizen betont, umexpansionäre Kräfte zu unterstützen.Konnte man dem Goldilocks-Szenario vor 2000 vielleicht noch einigeGlaubwürdigkeit abgewinnen, so sieht das heute ganz anders aus. Wenneine Wirtschaft nur dadurch am Laufen gehalten werden kann, dass dieBoJ, Fed und EZB Billionen in die Wirtschaft gepumpt haben, istgrundsätzlich etwas faul (siehe Chart!).Und zur Bilanz der PBoC der folgende Chart (siehe Chart!), zuVerschuldungsaspekten in China siehe hier.Der Glaube an die „Goldilocks“ und der Glaube an die Allmacht derZentralbanken bedingen sich gegenseitig. Kommen Zweifel daran auf, dassdie Zentralbanken es womöglich nicht richten können, kippt das Szenario.Und es kippt umso schneller, je instabiler die Wirtschaft in sich selbstist. Die aufgeblähten Bilanzen der Zentralbanken sind ein Spiegelbildder erreichten extrem hohen Verschuldung, entsprechend groß ist dasRisko, dass ein kleiner Anlaß eine Kaskade an Konsequenzen nach sichzieht, die sich sehr schnell als unbeherrschbar erweisen.Der S&P 500 spiegelt die „Alles wird gut“-Mentalität der Anleger wider.Allerdings zeigt der Kursverlauf seit einigen Wochen eine abnehmendeDynamik, wodurch der Eindruck eines „Rounding Top“ entsteht. DerEinbruch von Anfang März wurde zwar einigermaßen zügig wieder gekauft,die sind rundende Silhouette prägte sich aber dennoch weiter aus (sieheChart!).Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur nimmt weiter zu. So lange dabeidas Niveau des 62er Retracements des Abwärtsimpulse von Ende September2018 bei 2710 respektiert wird, bleiben die Bullen vorne. Zuaufkommender temporärer Schwäche dürfte beitragen, dass vor der nächstenBerichtssaison Aktien-Rückkäufe restriktiver gehandhabt werden. Damitverliert eine wichtige Stütze der Aufwärtsbewegung bei Aktien anBedeutung. Seit Jahresbeginn wurden von US-Unternehmen für fast 290 Mrd.Dollar eigene Aktien zurückgekauft – absoluter Rekord einer sich seitMitte 2017 beschleunigenden Entwicklung (siehe Chart!).Der VIX hat am zurückliegenden Freitag ein Niveau erreicht wie AnfangOktober 2018, kurz bevor der Abschwung im S&P 500 Fahrt aufnahm. Diehistorischen Volatilitäten (über 22 Handelstage) sind sowohl im VIX, alsauch im S&P 500 auf das Niveau von Anfang Oktober gesunken (siehe oberenChartteil). Natürlich gibt es kein ehernes Gesetz, wonach dieVolatilität nicht immer noch weiter sinken kann. Aber allein dieTatsache, dass der Rückgang der Volatilitäten sich über mittlerweilemehr als zehn Wochen hinzieht und zuletzt an Dynamik verloren hat,sollte als Warnung vor einem schnellen Ende der gegenwärtigenExpansionsphase bei Aktien dienen. Der Chart wird täglich auf derStartseite aktualisiert (siehe Chart!).Ein weiteres Warnzeichen ergibt sich aus den Verläufen von S&P 500 undder Rendite der zehnjährigen TNotes. Der Kehrwert der Rendite ist dassogenannte faire KGV („fair PER“) nach Fed-Modell. Beide entwickeln sichüblicherweise gegenläufig. Ein markanter Aufwärtszyklus bei Aktienstartet gewöhnlich bei einem hohen fairen KGV, weil Aktien dann imVerhältnis zu Staatsanleihen als günstig bewertet gelten. In dessenVerlauf verringert sich der Abstand beider Zeitreihen und kehrt sichschließlich um, bis das faire KGV so niedrig im Vergleich zum dannerreichten Aktienkursniveau ist, dass eine Korrektur wahrscheinlich wird.Zuletzt hatte das faire KGV Anfang des Jahres ein lokales Maximum, sowieder S&P 500 ein lokales Minimum erreicht. Das bildete den Startpunkt fürdie jüngste Rally bei Aktien. Das faire KGV lief jedoch gleichzeitigkaum nach unten, stieg in den zurückliegenden Tagen sogar wieder an bisin die Nähe des lokalen Maximums vom Jahresbeginn. Die schlechteNachricht dabei ist, dass die Aufwärtsbewegung bei Aktien nichtunterstützt wird durch Abflüsse aus dem Bereich der Staatsanleihen. Diegute ist, dass die Differenz in der relativen Bewertung dadurch nichtnoch weiter aufgeht, als sie sich ohnehin durch Zunahme der Aktienkurseentwickelt hat (siehe Chart!).Dies war übrigens auch schon in der Zeit seit Ende Mai 2018 zu sehen, inder das faire KGV zwar deutlich schwankte, aber zunächst nicht nachunten lief. Das geschah erst ab Ende August, die Bewertungsdifferenzwuchs immer schneller, bis der S&P 500 Ende September sein Allzeithocherreichte. Das faire KGV blieb bis Mitte November auf niedrigem Niveau,was eine relative Hochbewertung von Aktien signalisierte. Erst kurz vorWeihnachten zeigte sich die relative Bewertung im Schnittpunkt beiderKurven neutral, es kam in Verkaufspanik zum Überschießen.Auch hier gibt es keine in Stein gemeißelte Gesetzmäßigkeit, wonach einebestimmte Bewertungsdifferenz automatisch eine Aktien-Korrektur auslöst.Was allerdings zum aktuellen Status gesagt werden: Es gab seitJahresbeginn kaum Verlagerungen vom Anleihe- in den Aktienbereich, wasdarauf schließen lässt, dass Bond-Halter der Aktienrally nicht folgen.Beginnen sie, ihr zu folgen und schichten in Aktien um, dürfte das zubesonderer Vorsicht bei Aktien Anlass geben.Die Aktienmärkte stehen nach wie vor unter dem Einfluß von Meldungenhinsichtlich Fortgang der Verhandlungen im Handelsstreit USA-China. DasBrexit-Thema spielt nach wie vor keine wesentliche Rolle (außer alsEntschuldigung für Gewinnmitnahmen). Aus technischer Sicht steigt dieWahrscheinlichkeit einer signifikanten Kurs-Korrektur bei Aktien immermehr an.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2019/03/17/sp-500-aufwartsdynamik-lasst-nach/