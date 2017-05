S&P 500 mit Allzeithoch

Die US-Arbeitsmarktdaten für April kamen besser herein als erwartet. DieZahl der neuen Jobs stieg um 211.000, für den ohnehin schwachen Vormonatwurde sie allerdings nach unten revidiert. Die Akteure an denAktienmärkten nahmen die jüngste Entwicklung als Beleg für die Aussageder Fed, dass der Tempoverlust in den Makrodaten, wie er sich auch inder BIP-Entwicklung für Q1 zeigt, nur vorübergehend ist. Der S&P 500markierte (knapp) ein frisches Allzeithoch.Die jüngste Entwicklung der Arbeitsplätze hat das Bild jedoch nichtgedreht – jedenfalls nicht übergeordnet. Im Februar 2015 wurde mit fast2,3% die Spitze des jährlichen Job-Zuwachses seit der Finanzkriseerreicht. Seitdem sinkt die Steigerungsrate auf aktuell jetzt 1,6%(siehe Chart im unteren Bildteil). Die Trendauswertung zeigt seit Mai2016 Tempoverlust (rote Signallinie im großen Chart oben). Noch liegendie jährlichen Zuwächse komfortabel über ein Prozent – aber es istunverkennbar, dass der Konjunkturzyklus in die Jahre gekommen ist.Die Arbeitslosenquote ist auf 4,4% gesunken und liegt damit jetzt unterder natürlichen Arbeitslosenquote. Diese besagt, dass zu einem imgesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht gegebenen Reallohn eine gewisseArbeitslosenquote gehört, die aus strukturellen Marktunvollkommenheitenresultiert. Wenn die natürliche Arbeitslosenquote erreicht ist,entspricht das nach Friedman dem makroökonomischen Gleichgewicht, in demdie erwartete der aktuellen Inflationsrate gleicht. Wird sieunterschritten, legt das nahe, dass sich Inflationsdruck aufbaut.Unabhängig von der Frage, wie stichhaltig diese Theorie ist, zeigt sich,dass die Geldpolitik der Fed innerhalb von ein, zwei Jahren nachUnterschreiten jeweils restriktiver geworden ist.Dieser Zusammenhang wird im folgenden Chart illustriert (h/tIncrediblecharts – siehe Chart!). Dabei steht „currency component of M1“für den Verlauf der Geldversorgung. Der Zusammenhang ist recht deutlich.In den 1990er Jahren geschah allerdings genau das Gegenteil – dieGeldversorgung wurde mit dem Fall der Arbeitslosenquote unter ihrnatürliches Pendant sogar noch ausgeweitet (dann kam die Tech-Blase unddann platzte diese).Die durchschnittlichen Studenlöhne stiegen im April erwartungsgemäß um0,3%, sie liegen damit gut 2,3% über dem Vorjahresniveau und zugleichdeutlich unter der Schwelle von rund drei Prozent, über der die Fedjeweils die geldpolitischen Zügel angezogen hat.Hinsichtlich Inflationsausblick ergibt sich aus all dem weiterhin, dasssich der Preisdruck gegenwärtig nur mäßig entwickelt. Unabhängig davonwird nach impliziten Fed-Funds-Futures fest damit gerechnet, dass dieFed im Juni einen weiteren Zinsschritt unternimmt. DieWahrscheinlichkeit wird auf 78,5% beziffert, am Tag vor derVeröffentlichung der Arbeitsmarktdaten waren es noch 73,8%. Mit einerdeutlichen Straffung des geldpolitischen Kurses wird jedoch weiterhinnicht gerechnet, die Politik der Zinsschrittchen wird als Bestätigungfür die Stärke der US-Wirtschaft genommen.Drei weitere Ereignisse waren in der zurückliegenden Wochebemerkenswert: Euro/Dollar legte deutlich zu. Die Rohstoffpreise,insbesondere für Öl kamen erheblich unter Druck (wobei Zusammenhangzwischen schwachen Rohstoffpreisen und sinkendem Außenwert des Dollarungewöhnlich ist). Und der S&P 500 markierte ein neues Allzeithoch.Als Gründe für die Stärke von Euro/Dollar wird angeführt, dass vor demzweiten Wahlgang bei der französischen Präsidentenwahl nach Überzeugungder Akteure an den Finanzmärkten der Sieger Macron bereits feststeht.Gleichzeitig strömen offenbar Mittel aus dem Dollar-Raum alsPortfolioinvestitionen in den Euro-Raum und bewirkten, dass europäischeAktien deutliche relative Stärke gegenüber US-Werten zeigen. DasWährungspaar notiert jetzt komfortabel über der langfristigenAufwärtslinie aus 1985 (siehe Chart – blaue Linie; zum langfristigenBild siehe hier), aber auch über der Nackenlinie einer untypischeninversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (grüne Linie). In dervolatilen Bodenbildung von Euro/Dollar spiegelt sich die heterogeneMeinung der Währungsspekulation zum Euro-Thema wider, sowie auch diegegensätzlichen Auswirkungen der Rolle des Euro als Carry-Trade-Währungund als Anlageregion mit relativ zu den USA unterbewerteten, aber auchlängst nicht mehr billigen Aktien.Kupfer gilt als wichtiger Indikator im Bereich der Industriemetalle,auch aufgrund seines Einsatzes in der Elektronik. Die Bodenbildungkonnte hier Anfang November 2016 als abgeschlossen angesehen werden. DerPreis stieg danach zügig an und notiert seit geraumer Zeit in einerSeitwärtsspanne – im gezeigten Index von S&P zwischen gut 380 und 420.Aktuell scheint sich ein Test ihrer Untergrenze anzubahnen (siehe Chart!).Bei Öl kam es in den zurückliegenden Tagen zu einem heftigen Einbruch.Das Bild ist hier ähnlich wie bei Kupfer. Nach einem Tief zumJahresbeginn 2016 hat sich eine Seitwärtsspanne etabliert, die imgezeigten Index von S&P zwischen 240 und 300 liegt. Auch hier befindetsich der Index auf dem Weg zu deren Unterseite (siehe Chart!).Der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das vom 1. März wurde umgut drei Punkte überboten, mit einem Schlusskurs von 2399,29 wurde dierunde Marke von 2400 knapp verfehlt (siehe Chart!). Geholfen hat dabeiauch, dass der Trump-Administration im zweiten Anlauf ein Teilerfolg beider Rückabwicklung von Obamacare gelungen ist. Die „Reform“ muss jetztnoch den Senat passieren. Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit vonTrump treten damit wieder in den Hintergrund. Und das ist besonders inHinblick auf die Steuerreform wichtig, die als wichtigster Treibsatz fürdas Wirtschaftswachstum, wichtiger noch, für die Unternehmensgewinne,angesehen wird. Die Aktienbullen hoffen, dass sich dadurch dieelaborierten Unternehmensbewertungen dann nachträglich als nachhaltigerweisen werden.Einstweilen ist die Volatilität im S&P 500 eingeschlafen, und zwarsowohl die historische als auch die implizite nach VIX. Der VIX notiertso tief wie zuletzt Anfang Juli 2014, kurz darauf hatte der S&P 500damals bei 1989 ein lokales Hoch erreicht. Es folgten zwei Einbrüche,der zweite führte Mitte Oktober bis zu einem Schlusskurs von gut 1860herunter. Technisch ist die aktuelle Lage ähnlich wie damals, dieWahrscheinlichkeit einer Korrektur ist relativ hoch, bedeutendereGewinnmitnahmen liegen nahe.Der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Volatilitäten sindeingeschlafen, die Wahrscheinlichkeit von korrigierenden Gewinnmitnahmennimmt zu. Bei Euro/Dollar scheint eine Bodenbildung vollendet,gleichzeitig zeigen Rohstoffe insgesamt Schwäche. Das ist ungewöhnlich,solche Verwerfungen zeigen häufig sich verschiebende strategischeAusrichtungen in den Finanzmärkten an.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/05/07/sp-500-mit-allzeithoch/