S&P500 - Mit aller Macht zur Durchsetzung!

S&P500 - Nach dem der S&P500 den in Gelb hinterlegten Zielbereich anläuft, kämpfen die Bullen gegen den Abwärtstrend und versuchen sich mit aller Macht über 3432 Punkten zu halten. Die Schlacht zwischen Bullen und Bären könnte hier nicht deutlicher sein. Fällt der Markt im Tagesschluss unter 3432 Punkte, öffnet sich noch einmal die Falltür in Richtung 3210 Punkte und letztlich sogar 2880 Punkte, was gleichzeitig auch die Richtung für das restliche Jahr bestimmen würde. Solange sich der Markt unter 3517 Punkten hält, muss das Szenario einer direkten Abwärtsbewegung in Richtung neuer Zwischentiefs mit 45% eingeplant werden.

Fällt der Markt unter 3432 Punkte werden wir den Verlauf in Richtung Süden noch genauer hinterlegen und auch entsprechende Shortzielbereiche ins Update mit aufnehmen.

Zusammengefasst, ist die Lage im S&P500 mehr als nur angespannt. Schaffen die Bären hier in den nächsten Tagen den Putsch, wird dies noch einmal einen steilen Abverkauf mit sich bringen und den Index auf Talfahrt schicken. Wir sprechen bei durchbrechen wo einem theoretischen Wasserfall! Das ist nicht als Scherz gemeint. Gleichzeitig beobachten wir auch einen Ausbruch sehr genau und werden reagieren wenn es soweit ist.

Wenn sich eine Möglichkeit für einen Long Einstieg bietet, werden wir Sie gerne per Mail dazu unterrichten.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes, diversen Rohstoffen, Forex und Cannabiswerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Wir analysieren nicht nur – wir handeln selbst!

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de