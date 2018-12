S&P500 - Zielbereich fast erreicht!

Der S&P500 steht vor seinem letzten Handelstag in diesem Jahr und hat heute noch einmal die Chance, mit einem Überschreiten von 2528 Punkten das Handelsjahr nicht mit einem Minus zu beenden.

Auch wenn der Markt mit seinem bisherigen Tief bei 2322 Punkten unser ursprüngliches Ziel für ein Tief in Welle A in Grün erreicht hat, müssen wir anhand der Marktstruktur als auch der begleitenden Indikatorenlage davon ausgehen, dass es nach einem Anlaufen des Zielbereiches zwischen 2528 – 2595 Punkten zu einem finalen Tief im Bereich von 2248 Punkten kommt. Anschließend gehen wir bekanntlich von einer mehrmonatigen Aufwärtsbewegung in Richtung 2800 Punkte aus, die ohne Weiteres die erste Hälfte des kommenden Jahres andauern kann.

Da es sich bei dem erwarteten Zwischenhoch im Bereich von 2528 – 2595 Punkten um ein Top in Welle 4 handelt, was oftmals zu Übertreibungen neigt, werden wir die Positionierungen hier geringer halten und konzentrieren uns auf den bevorstehenden Longeinstieg im Bereich von 2248 Punkten.

Für diesen werden wir noch einen entsprechenden Zielbereich hinterlegen!

