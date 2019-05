S&P500 - Das Ziel ist, den Markt zu shorten!

Der S&P500 kommt dem Ziel sehr schnell, sehr viel näher und befindet sich mittlerweile kurz vor dem Ziel für Welle iii in Gelb bei 2968 – 2987 Punkten verlaufend. Hier gehen wir bekanntlich von einer Gegenbewegung aus, die den Markt noch einmal zurück in den Bereich von 2910 Punkte treiben wird. Wichtig bleibt weiterhin, dass der S&P500 hierbei nicht mehr unter 2888 Punkte abtaucht, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung in Richtung 3038 Punkte weiterhin aufrecht zu erhalten. Hier sehen wir den Markt dann bekanntlich ein Top ausbauen, das auf der Unterseite noch einmal Kurse in Richtung 2680 Punkte freischaltet. Dann werden wir den Markt shorten, nicht davor!

