S&P500 - der Wendepunkt warnt!

Der S&P 500 strotz nur so vor Kraft und so verwundert es nicht, dass der Index erst dieser Tage wieder einen neuen Höchststand ausbildete. Die Bullen bleiben hartnäckig. Dennoch könnte sich die Schwäche der letzten Tage, im Kontext des heutigen Wendetermins, durchaus ausbauen und eine Gegenbewegung initiieren. Mitsamt der zur Disposition stehenden Aufwärtstrendlinie, erlaubt sich daher bis zum Monatsstart in den März, eine fallende Tendenz. Bei Notierungen unter 3.884 Punkten, sollte der Index hierbei mindestens bis zur Unterstützung bei 3.840 Punkten zurückfallen. Bleibt die Dominanz der Short-Seite sogar bestehen, könnte es bei weiteren Eindeckungen/Glattstellungen zu einem schnellen Rutsch in Richtung der Unterstützung bei 3.750 Punkten kommen. Dort ist der Index gut abgesichert. Somit dürfte dieser, im Rahmen der Wendezone zum Monatswechsel, spätestens von dort ausgehend wieder gen Norden durchstarten können.





Unterhalb von 3.700 Punkten wird die Situation hingegen kritisch. Genauso wie die Bullen bei einem Anstieg über das Level von 4.000 Punkten weitere Aufwärtsdynamik entfalten dürften.



Ein Auszug vergangener Wendetermine:



- S&P 500 Hoch 19.02., Toleranz ? Tage

- S&P 500 Tief 02.02., Toleranz 2 Tage

- S&P 500 Hoch 26.01., Toleranz 0 Tage

- S&P 500 Tief 14.12., Toleranz 1 Tag

- S&P 500 Tief 20.11., Toleranz 1 Tag

- S&P 500 Tief 30.10., Toleranz 0 Tage



(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.



