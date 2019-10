S&P500 - Weiter Short investiert!

S&P500 – Der amerikanische Index läuft im aktuellen Handel wieder die Unterstützung bei 2942 Punkten an. Wird diese bekanntlich unterschritten, haben die Bären erneut die Chance, um den Markt im nächsten Schritt in Richtung 2858 Punkte zu treiben. Unter 2993.5 Punkte bleibt die Primärerwartung nach wie vor der Abverkauf in Richtung Süden. Solange dieser Widerstand gehalten werden kann, bleiben mit Short im Markt investiert. Wir werden bei Zeiten die Möglichkeit für einen weiteren Einstieg nutzen und die genauen Daten dafür in einer Kurznachricht per E-Mail verschicken. Wenn Sie diese erhalten wollen, einfach anmelden.

