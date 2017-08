S&P500 - Wann kommt der Abverkauf auf 2300 Punkte?

Bisher konnte der Markt seit dem Anlaufen des Bereiches von 2430 – 2400 Punkten, um Welle 4 in Grün abzuschließen, zwar eine Gegenbewegung hervorrufen, jedoch schaffen die Bullen nicht den befreienden Schlag über 2488 Punkte. Auch wenn mit Kursen über 2447 Punkten eine erste Entspannung herbeigeführt werden konnte, so befindet sich der S&P500 unter 2488 Punkten nach wie vor in einem sehr anfälligen Umfeld. Dass hier ein Hoch in Welle alt. III bereits ausgebaut wurde, betiteln wir nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von 38%, was den Markt bekanntlich direkt in Richtung 2300 Punkte durchreichen würde, ohne zuvor einen Umweg über 2500 Punkte auszubauen.

Zwar bleibt unsere Erwartung auch weiterhin ein letztes Aufbäumen der Bullen, bevor das finale Hoch im Markt ausgebaut wird, dennoch erhöht sich der Druck auf die Bullen mit jedem weiteren Tag, an dem diese hier unter 2488 Punkten verharren. Übergeordnet sehen wir den S&P500 somit auch weiterhin in beiden Szenarien auf ein deutliches Hoch zusteuern um Welle III in Lila zu einem Abschluss zu bringen.

