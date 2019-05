S&P500 - Spannendste Woche des Jahres!

Im S&P500 steht die wahrscheinlich spannendste Handelswoche des bisherigen Jahres bevor!



Baut der Markt eine korrektive Gegenbewegung aus, um Welle b in Gelb abzuarbeiten so steht dem S&P500 anschließend eine impulsive Abwärtsbewegung bevor, deren Ziel sich im Bereich von 2650 Punkten wiederfindet. Kommt es zu einem direkten Unterschreiten von 2823 Punkten ohne zuvor eine Gegenbewegung in Welle b in Gelb auszubauen, müssen wir von einem deutlich bärischeren Szenario ausgehen, dass sich unter 2784 Punkten bestätigen würde.





Wie man es auch dreht und wendet, die zukünftige Entwicklung zeigt hier auf einen bevorstehenden Abverkauf hin. Das Einzige was den Markt hiervor bewahren könnte, wäre ein Ausbruch über 2958 Punkte, was wir aktuell nicht für sehr wahrscheinlich halten.





Im Idealfall wollen wir den Markt somit in der kommenden Woche eine Gegenbewegung in Welle b in Gelb ausbauen sehen, die noch einmal den Bereich von 2910 – 2937 Punkte anläuft, bevor der Markt sich wieder tieferen Notierungen zuwendet. Als imminenten zu überwindenden Widerstand gilt es die 2888 Punkte zu überschreiten. Kommt es zu einem direkten Unterschreiten von 2823 Punkten, muss ein deutlich bärischeres Szenario mit eingeplant werden, was wir dann auch auf den Chart bringen werden.