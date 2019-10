S&P500 im Sinkflug, wir sind SHORT!

S&P500 - Der S&P500 dreht heute Morgen nach dem Shorteinstieg nach Süden ab und der Markt befindet sich mittlerweile im Sinkflug. Wir haben zwar mittlerweile den Stopp auf den Einstieg nachgezogen und somit das Risiko aus dem Trade genommen, letztlich bedarf es jedoch nach wie vor erst einem Unterschreiten von 2858 Punkten, bevor hier deutlich tiefer Notierungen in Richtung 2650 Punkte angelaufen werden können. Bis es soweit ist, müssen die Bullen und damit ein erneutes Anlaufen des Bereiches von 2987 Punkten, in alle Positionierungen mit eingeplant werden. Wir suchen bereits nach einem weiteren Einstieg um unsere Serie an Gewinntrades im S&P500 weiter auszubauen.

Wir werden auch den nächsten Einstieg im Dax, S&P500 sowie im Dow-Jones-Index rechtzeitig per Kurznachricht als E-Mail an unseren Verteiler verschicken!

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos für den Verteiler an unter www.hkcmanagement.de