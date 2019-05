S&P500 - Short Trade zahlt sich aus!

Der Short-Trade im S&P 500 setzt sich durch und steht gut im Gewinn. Gleichzeitig unterstreicht der bisherige Abverkauf, dass der Markt ein Hoch ausbaut und Notierungen im Bereich von 2650 Punkten im weiteren Verlauf zu erwarten sind. Auf was es jetzt zu achten gilt, werden wir im heutigen Update weiter besprechen. Melden Sie sich kostenlos an um unsere Analyse und Tradingbereiche um 12:30 Uhr per E-Mail zu erhalten.

Anmeldung unter www.hkcmanagement.de