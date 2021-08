S&P500 - Die Sehnsucht nach dem großen Crash!

Die Bullen rücken wieder bis kurz vor die 4422 Punktemarke vor, wo sich das bisherige Hoch befindet. Die Bären müssen jetzt einen Ausbruch über dieses verhindern, sonst müssten wir direkt von weiteren Anstiegen ausgehen. Wir erwarten nun den Auftakt auf tiefere Kurse, hierfür müssen die Bären jetzt neue Zwischentiefs unter der 4365 Region ausbauen. Wir rechnen dann mit einem Anlaufen des gelben Tradingbereichs, der weiterhin aktiv ist, um dort Longpositionen zu hinterlegen.

Der heutige Handel dürfte also noch einmal einiges an Spannung mit sich bringen. Primärerwartung bleiben in beiden Szenarien weiterhin die unmittelbaren Abverkäufe bis mindestens in die 4300 Punkte Region.

Warum viele Marktteilnehmer eine Sehnsucht nach einem großen Crash haben und wie unsere Aussichten für den S&P500 auf Sicht der nächsten 2 Jahre sind, bespreche ich in meinem folgenden YouTube Video!

https://www.youtube.com/watch?v=VwxPNyid9vE

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de