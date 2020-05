S&P500 - Realwirtschaft implodiert, der Aktienmarkt explodiert!

In weniger als 6 Monaten muss sich US-Präsident Donald Trump gegen seinen designierten Kontrahenten Joe Biden zur Wiederwahl stellen. Die USA stehen somit zwischen Wahlkampf und einer Pandemie, die eine wesentliche Rolle in der weiteren Auseinandersetzung spielen wird. Zwar wird der Umgang mit der Pandemie von beiden Seiten zum Vorantreiben politischer Interessen immer mehr ausgeschlachtet. Letztlich macht sich jedoch in der zurückliegenden Handelswoche wieder Ernüchterung über den tatsächlichen Zustand des Landes breit.

Auch wenn weltweit die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen voranschreiten, lässt das Tempo der konjunkturellen Erholung deutlich zu wünschen übrig. So offenbart der US-Einzelhandel zum Beispiel einen Rekord-Umsatzeinbruch im April. Des weiteren wird immer deutlicher, dass der Schaden an der US-Industrie weitaus größer ist, als die meisten wahrhaben wollen. Die Federal Reserve teilte am Freitag in Washington mit, dass die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 11,20% eingebrochen ist. Das ist der stärkste Rückgang seit Erhebungsbeginn im Jahr 1919 vor 101 Jahren.

Auch in der Warenproduktion des verarbeitenden Gewerbes ist ein Rekordrückgang zu vermelden. Dieser fiel mit minus 13,70% aus, während die Autoproduktion um 70 Prozent wegbrach. Ganz nach dem Motto „The show must go on“ rettete sich der S&P500 in den Wochenschluss, notierte jedoch auf Wochenbasis zurecht deutlich im Minus.

Nachdem der Index seit dem letzten Weekend-Update die Primärerwartung einer Abwärtsbewegung in Welle iv in Gelb deutlich vorantreiben konnte und um einen Punkt sogar fast den in Blau hinterlegten Zielbereich anläuft, stellt sich nun die Frage, ob es das schon war. Unter 2889 Punkten müssen wir dies für den Moment noch mit einem Nein beantworten und gehen folglich von einem finalen Anlaufen des Zielbereiches zwischen 2764 – 2636 Punkten aus.

Anschließend sehen wir den Markt in der hinterlegten Primärerwartung vollgepumpt mit Steroiden den Bereich von 3150 Punkten anlaufen. Lediglich ein direkter Ausbruch über 2889 Punkten würde uns hier dazu drängen, mit Longpositionierungen auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

Nach dem guten Wochenstart heute stehen die Zeichen dafür gar nicht so schlecht!

Zusammengefasst bleibt die übergeordnete Primärerwartung, dass dem Index höhere Notierungen bevorstehen. Letztlich wird die laufende Handelswoche jedoch Aufschluss darüber bringen, ob der Markt bereits ein verfrühtes Tief ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung 3150 Punkte befindet oder zuvor noch eine letzte Gegenbewegung ausbaut.

