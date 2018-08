S&P500 - Neues Allzeithoch und lange nicht am Ende!

Seit dem Abschluss von Welle ii in Braun nach dem Anlaufen des in Gelb hinterlegten Tradingbereiches bauen die Bullen Ihre Aufwärtsbewegung weiter aus und laufen im heutigen Handel sogar ein neues Allzeithoch an. Der Markt ebnet somit den Weg für eine Ausdehnung von Welle (1) in Weiß bis in den Bereich von 2890 – 2905 Punkten, bevor es hier zu einer Gegenbewegung in Welle (2) in Weiß kommt.

Diese sehen wir dann zurück bis in den Bereich von 2842 – 2866 Punkten laufen, bevor sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Der S&P500 unterstreicht somit unsere übergeordnete Erwartung von Kursen im Bereich von 3000 Punkten die wir bekanntlich als nächstes Ziel für diesen Markt sehen. Unter 2804 Punkte sollte es bekanntlich nicht mehr kommen, um die laufende Aufwärtsbewegung aufrecht zu erhalten.

Der aktuelle Trade ist nun über 80 Punkte seit unserem Long Zielbereich im Plus. Nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse und profitieren Sie von unseren Tradingbereichen. Kostenlos anmelden und testen unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance im S&P500 2014 bis 2017!

9 Monate lag die Trefferquote bei 100%.

16 von 21 Zielbereiche konnten dabei exakt getroffen werden.

5 von 5 übergeordnete Trendwechsel, in den Jahren 2014 - 2017 konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 76.2