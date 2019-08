S&P500 - Nächste Lawine steht kurz bevor!

S&P500 – Es ist schon fast wie bei einem Alfred Hitchcock Film. Man weiß, dass etwas bevorsteht, dass etwas nicht stimmt und dennoch laufen die Hauptprotagonisten genau drauf zu.

Auch im S&P500 nimmt der Spannungsbogen von Tag zu Tag zu und jeder weiß, hier rollt was auf uns zu.

Seit dem letzten Trading Room Post konnte der amerikanische Index ein Tief in Welle a in Gelb abarbeiten und befindet sich mittlerweile in der erwarteten Gegenbewegung. Dieses wird allerdings aktuell noch von einer Alternative, mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% begleitet, in der wir den Markt früher wieder in Richtung Süden abdrehen sehen als den meisten lieb sein dürfte.

Letztlich sehen wir den Markt in beiden Mustern vor einem Hoch stehen und tiefere Notierungen anlaufen. Der Bereich von 2650 Punkte stellt das erste Bedeutende Ziel, von wo aus wir den weiteren Verlauf berechnen werden.

Den Zielbereich für das Primärszenario in Welle b in Gelb haben wir etwas nach unten angepasst. Wir werden einen genauen Triggerpunkt benennen, von wo aus wir einsteigen werden und den Markt Shorten, mit Stopp und Kursziel.

Wen man hier strategisch klug vorgeht, lassen sich noch 200-250 Punkte auf der Shortseite verdienen.