S&P500 - Die Korrektur ist noch nicht am Ende!

S&P500 - Die Anleger an der Wall Street freuen sich am Montag über eine weitere kräftige Kurserholung im S&P500. Dieser dreht seit Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches deutlich nach Norden ab, überschreitet im heutigen Handel den Wichtigen Widerstand bei 3331 Punkten und befindet sich mittlerweile auf dem Weg in Richtung 3440 Punkte.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten der Vereinigten Staaten, Dr. Anthony Fauci, trägt dem Optimismus der Anleger nicht bei und sagte, das Land sei "nicht in guter Lage", wenn es um die Coronavirus-Situation geht.

Darüber hinaus betonte der Epidemiologe, dass die weltweiten Viruszahlen "sehr ernst" seien. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität haben die COVID-19-Infektionen in den USA in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um 9% zugenommen.

Medienpanik hin oder her, wir sehen Charttechnisch ein klares Bild!

Wir gehen im S&P500 dennoch von einer Fortsetzung der laufenden Gegenbewegung aus und sehen den Index in beiden hinterlegten Szenarien zumindest den Bereich von 3440 – 3500 Punkte anlaufen.

Unser in BLAU gesetzter Ziel Bereich hat damit gehalten und der Kurs hat eine Trendwende vollzogen. Wir werden demnächst zwei Möglichkeiten haben, entweder wir Shorten in den nächsten Zielbereich rein, oder aber wir warten ab und kaufen uns dann wieder zu deutlich günstigeren Preisen ein im nächsten BLAUEN Zielbereich. Auch auf einen Ausbruch sind wir vorbereitet und würden dann entsprechend handeln.

