S&P500 - Kommt jetzt der Wasserfall Crash?

S&P500 – Der amerikanische Index verzichtet auf die erwartete Gegenbewegung und wird direkt nach Süden weitergereicht. Folglich müssen wir das hinterlegte Szenario anpassen und können dem Markt in diesem Verlauf noch etwas Luft nach unten gewähren. Dies gesagt, haben die Bullen noch Platz bis in den Bereich von 3166 – 3106 Punkte, um das Tief in Welle 4 in Grün abzuarbeiten und im Anschluss wieder nach Norden abzudrehen.



S&P500 45 min Chart









Sollte der Markt in den kommenden Tagen allerding unterund letztlichfallen würde dies bedeuten, dass der S&P500 sein übergeordnetes Hoch in welle [3] in Weiß bereits 200 Punkte früher ausgebaut hat als angedacht. Folglich stünde dem Index eine ausgeprägte Abwärtsbewegung bevor, die diesen in Welle [4] in Weiß zurück bis in den Bereich vontreiben wird, bevor hier von einer Erholung auszugehen ist. Zwar würde dies an unserem übergeordnetem Ziel von 4100 Punkten nichts ändern, allerdings hätte der Markt die Abwärtsbewegung früher auf den Weg gebracht als angenommen.Die kommenden Tage werden im S&P500 somit die Weichen für die nächsten Monate stellen.